بسبب الهزيمة أم رفضا للتطبيع؟.. “شاهد” لاعب جودو مصري رفض مصافحة خصمه الإسرائيلي بعد خروجه من بطولة العالم

رفض المصارع المصري، محمد عبد العال، مصافحة منافسه الإسرائيلي ساجي موكي، بعد فوز الأخير في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة العالم للجودو المقامة في اليابان.

تصرف “عبد العال” آثار غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية والتي أصدرت بيانًا للتعقيب على الواقعة جاء فيه: “لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم ان الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوب”.

لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم ان الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوبpic.twitter.com/OWQKrHjE3D — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 28, 2019

وقال مرزوق علي، نائب رئيس الاتحاد المصري الجودو، ورئيس بعثة مصر في اليابان: “فضيحة تحكيمية وراء خسارة محمد عبد العال، لاعب إسرائيل كان يستحق الطرد، وهو لم يحدث، ما دفع لاعب منتخبنا إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء”.

التصريح الذي أثار الجدل حول إذا ما كان محمد قد رفض مصافحة خصمه الإسرائيلي رفضا للتطبيع أم بسبب هزيمته.

وكان محمد عبد العال، تأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم، بعد الفوز على بطل جورجيا بالايبون.

وأعاد “عبد العال” بعد رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي ساجي موكي، للأذهان العديد من المواقف المماثلة الذي رفض فيها بعض الرياضيين المصريين مصافحة لاعبي الكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية.

ومنها رفض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مصافحة لاعبي فريق مكابي تل أبيب عندما كان لاعبًا ضمن صفوف بازل السويسري، في مباراة الفريقين في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013، كما تجاهل أيضًا اللاعب المصري مصافحة اللاعبين في مباراة الإياب، وأغلق يديه ومر عليهم سريعًا.

وكذلك رفض لاعب منتخب مصر للجودو إسلام الشهابى، مصافحة الإسرائيلى أورى ششون بعد اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بمدينة ريو دى جانيرو فى البرازيل عام 2016، لكن خسر “الشهابي” المباراة.

وحصل عبد العال، لاعب منتخب الجودو المصري، على المركز الخامس، بعد تغلبه على منافسه الجورجي، في وزن 81 كجم فى ربع النهائي، قبل أن يخسر من منافسه الإسرائيلي، في منافسات قبل نهائي بطولة العالم التي تقام باليابان.

وتضم قائمة المنتخب في بطولة العالم كلا من محمد عبد الموجود 66 كجم، أحمد على عبد الرحمن 66، محمد محيى الدين 73 كجم، محمد على عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، حاتم عبد الآخر 90، رمضان درويش 100 كجم، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا للفريق.