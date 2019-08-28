المرتزق أمجد طه يبارك أي إستهداف إسرائيلي لحركة حماس ويصفه بـ”واجب إنساني”!

بارك المرتزق الاحوازي أمجد طه، أي استهداف إسرائيلي لحركة حماس الفلسطينية، واصفاً الأمر بـ”الواجب الانساني” للقضاء عليها إلى جانب حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن. حسب قوله.

وأضاف المرتزق أمجد طه خلال مقابلة تعليقاً على التصعيد الاسرائيلي في المنطقة، هؤلاء أذرع إيران في المنطقة ويجب القضاء عليهم، متهماً إيران بالوقوف وراء اختطاف حماس لقطاع غزة-حسب إدعائه.

الترحيب بـ اي استهداف لمليشيات حماس يد إيران في غزة وحزب الله يد طهران في لبنان..واجب انساني



•حماس وحزب الله والحوثي والحشد هذه المليشيات تتحرك بأمر من ايران لتدمير الأمن والسلام.



••إيران الـــعـــــــــدو الأول للعرب والمسلمين والإنسانية..#امجد_طه

pic.twitter.com/3P1jCJt18E — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) August 27, 2019

وحاول المرتزق الاحوازي المرتمي في أحضان الرياض، تجميل صورته بوصف إسرائيل بالعدو- حالها حال إيران- كما قال محتلة للأراضي الفلسطينية تماماً كما تحتل إيران الجزر الإماراتية وكذلك الاحواز العربية، وحاولت احتلال البحرين إلى جانب احتلالها اليوم الاراضي السورية والعراقية.

وأضاف :” إيران تدعم الارهابيين في غزة وكذلك في لبنان عبر حزب الله”، مشيراً إلى أن إيران أكثر توسعاً وخطراً من إسرائيل. حسب قوله.

وخيم على قطاع غزة الحزن، بعد مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين، جراء تفجيرين منفصلين شبه متزامنين استهدفا حاجزين للشرطة غربي مدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الأجهزة الأمنية “تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، والتي سنعلن عنها في وقت لاحق”.

وأضافت أن القتلى هم سلامة ماجد النديم (32 عاما) ووائل موسى محمد خليفة (45 عاما) وعلاء زياد الغرابلي (32 عاما).

وأكدت أن هذه التفجيرات المشبوهة التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية هي حوادث معزولة.