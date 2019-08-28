أمجد طه
الهدهد

المرتزق أمجد طه يبارك أي إستهداف إسرائيلي لحركة حماس ويصفه بـ”واجب إنساني”!

كتب خاص "وطن"
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بارك المرتزق الاحوازي ، أي استهداف إسرائيلي لحركة الفلسطينية، واصفاً الأمر بـ”الواجب الانساني” للقضاء عليها إلى جانب حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في . حسب قوله.

وأضاف المرتزق أمجد طه خلال مقابلة تعليقاً على التصعيد الاسرائيلي في المنطقة، هؤلاء أذرع في المنطقة ويجب القضاء عليهم، متهماً بالوقوف وراء اختطاف حماس لقطاع غزة-حسب إدعائه.

وحاول المرتزق الاحوازي المرتمي في أحضان ، تجميل صورته بوصف إسرائيل بالعدو- حالها حال إيران- كما قال محتلة للأراضي الفلسطينية تماماً كما تحتل إيران الجزر الإماراتية وكذلك الاحواز العربية، وحاولت احتلال البحرين إلى جانب احتلالها اليوم الاراضي السورية والعراقية.

وأضاف :” إيران تدعم الارهابيين في غزة وكذلك في لبنان عبر حزب الله”، مشيراً إلى أن إيران أكثر توسعاً وخطراً من إسرائيل. حسب قوله.

وخيم على قطاع غزة الحزن، بعد مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين، جراء تفجيرين منفصلين شبه متزامنين استهدفا حاجزين للشرطة غربي مدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الأجهزة الأمنية “تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، والتي سنعلن عنها في وقت لاحق”.

وأضافت أن القتلى هم سلامة ماجد النديم (32 عاما) ووائل موسى محمد خليفة (45 عاما) وعلاء زياد الغرابلي (32 عاما).

وأكدت أن هذه التفجيرات المشبوهة التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية هي حوادث معزولة.

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