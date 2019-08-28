ابن زايد أعطى الأوامر بسب “العربية” وأخواتها.. ضاحي خلفان يكشف سبب انقلاب الإمارات المفاجئ على السعودية

كشفت تغريدة لنائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، سبب انقلاب الإمارات المفاجئ على السعودية وشن حملة ممنهجة على قناة “العربية” لسبها وشيطنتها واتهامها بـ”الأخونة”.

وكانت تغريدات لرجل الإمارات بعدن هاني بن بريك قائد ميليشيا الانفصاليين، سب فيها قناة “العربية” واتهمها بالأخونة قد أثارت جدلا واسعا وريبة عبشأن هذا الهجوم المفاجئ على قناة تعد واجهة الإعلام السعودي والمملكة حليفة الإمارات.

ولكن سرعان ما حل “خلفان” ـ الذي لا يغرد من رأسه ـ هذا اللغز وكشف السبب سريعا.

ونشر “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة قوات الشرعية اليمنية وهي تدوس علم الإمارات بالأقدام، بعد سيطرتهم على معسكر تابع للمجلس الانفصالي.

شكرا لقناة الحدث وهي تعزز هذه الصورة وتنشر صور من يتفاخرون بها..التوثيق زين. pic.twitter.com/lqvxMYHRO1 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 27, 2019

وهاجم قناة “العربية” لنشرها هذه الصورة في سياق خبري قائلا:”شكرا لقناة الحدث وهي تعزز هذه الصورة وتنشر صور من يتفاخرون بها..التوثيق زين.”

ومن هنا ربط نشطاء بين تغريدة ضاحي وبعدها تغريدات بن بريك، ليؤكدوا أن الحملة ممنهجة ضد “العربية” والأوامر بالانقلاب على السعودية خرجت مباشرة من قصر محمد بن زايد في أبوظبي.

وذكر خلفان في تغريدة أخرى مستنكرا نشر قناة “العربية الحدث” لهذه الصورة:”لو كنت في الحدث لما سمحت بدوس علم دولة حليفة…لكن ماذا نقول..في فمنا..ماء الخجل ممن نعزهم.”

لو كنت في الحدث لما سمحت بدوس علم دولة حليفة…لكن ماذا نقول..في فمنا..ماء الخجل ممن نعزهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 27, 2019

وتابع:”يا أخي على الاقل احجب الصورة..تقديرا للمشاعر.”

يا أخي على الاقل احجب الصورة..تقديرا للمشاعر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 27, 2019

وهاجم الانقلابي هاني بن بريك، رجل محمد بن زايد في اليمن، قناة “العربية” السعودية التي تبث من دبي، والتابعة لولي عهدها محمد بن سلمان.

واتهم هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، قناة العربية وفرعها الحدث بأنها من “الإعلام الإخونجي، وأنها تخدم تنظيم الإخونج بمهنية عالية”، وأنها “تتقاسم الأدوار مع قناة الجزيرة”.

الإعلام الإخونجي تقاسم الأدوار باقتدار فهم أكثر من يجيد هذه اللعبة فقناة العربية وفرعها الحدث مع قناة الجزيرة أتقنوا المهمة في خدمة الإخونج دوليا وإقليميا، إلا أن قناة العربية وفرعها الحدث أشد خبثا ومكرا؛ لأنها محسوبة على المشروع العربي بينما هي تخدم تنظيم الإخونج بمهنية عالية . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 27, 2019

ويأتي هجوم بن بريك بعد أيام من الهزيمة التي لحقت بقوات ما يعرف بـ”النخبة الشبوانية”، وهي ميليشيا مدعومة إماراتيا، في منطقة عتق، مركز محافظة شبوة جنوب اليمن، وذلك من قبل قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية.

ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية بين قوات هادي وبين “النخبة الشبوانية”، تفشل خلالها الأخيرة في السيطرة على المدينة وتخسر مواقعها.