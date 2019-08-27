“شاهد” هكذا يتعامل إعلام ابن سلمان الرسمي مع الشعب السعودي الذي “يسهل استحماره” كما قال النقيدان

أثار مقطع فيديو متداول لمذيع قناة السعودية الأولى في حواره مع أحد المواطنين بموسم الطائف، موجة غضب واسعة بين السعوديين لما وصفوه بتعامل المذيع الغير لائق مع الضيف.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) يظهر مذيع القناة السعودية الرسمية وهو يحاور أحد المواطنين بفاعليات موسم الطائف ليبدي رأيه بالحدث.

مع ان الشايب شطح وماجاوب على سؤال المذيع المفروض المذيع ينهي الحوار معه بطريقة الطف احترام لسنه pic.twitter.com/kUPS43aK1E — ناصر العودة (@HoLSTN10) August 27, 2019

وما فجر غضب النشطاء تجاه المذيع هو قطعه حديث الرجل بأسلوب غير لائق وإنهاء الحوار، عندما تحدث الرجل بما لا يعجب المذيع ما وصفه البعض بـ”قلة الذوق”.

وكثرت سقطات الإعلام السعودي المسيس منذ صعود ابن سلمان لسدة الحكم وتسخيره هذه الوسائل للتخديم على سياساته.

وكان آخر هذه الفضائح ما ضجت به مواقع التواصل من سخرية واسعة من قناة “إم بي سي” السعودية، التي استعانت بمراسلها في شوارع الرياض لتغطية حادث الاعتداء على مواطنين سعوديين بإسطنبول في تركيا.

وفي فقرة إخبارية على “إم بي سي” التي تدار من داخل الديوان الملكي بمعرفة تركي آل الشيخ، نقل المذيع خبر تحذير السفارة السعودية بتركيا السعوديين من التواجد بمنطقة ششني في إسطنبول بعد الاعتداء على مواطنين سعوديين هناك.

وما أثار السخرية من القناة هو انتقال المذيع لمراسل “إم بي سي” في الرياض خلف الخلف لتغطية الحادث في إسطنبول، حيث لا علاقة لهذا بذاك.

وسخر أحد النشطاء من القناة السعودية باستذكار مقولة الكاتب السعودي منصور النقيدان بأن “الشعب السعودي يسهل استحماره”.