شاهد| ضجة واسعة بسبب “موقع إباحي” خلال استقبال رئيس جامعة الأزهر الطلبة الجدد!

أثارت صورة متداولة تُظهر ما قيل إنه رابط موقع إباحي على شاشة عرض خلال مؤتمر صحفي عقدته جامعة الأزهر في مصر مع طلابها الجدد، يوم الـ19 أغسطس الجاري، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل.

ونفت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان “موقع إباحي” على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد.بحسب صحيفة “الشروق” المصرية

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه “celebritycruises”، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي.

وأضاف: “حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لجوجل تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرت الصفحة الخاصة بموقع “celebritycruises”.

وكان موقع صحيفة “الوطن” المصرية، نقل عن مصادر قولها إن الحاسوب الذي تم العرض عليه يستخدمه أشخاص كثر، وإن هناك تحقيقا سيتم مع كل الشخصيات التي استخدمت هذا الجهاز، مؤكدة أن ما ظهر على الشاشة يسيء لصورة الجامعة العريقة.

واعتذرت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، عما ظهر على الشاشة، مؤكدة أنه خطأ إداري وسيتم التحقيق فيه.

وأقيم الحفل بكلية التربية بحضور رئيس الجامعة وعلماء من الأزهر لاستقبال الطلاب الجدد.