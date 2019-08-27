العريف يونس اليحيائي
العريف يونس اليحيائي
Imageحياتنا

حُزن في عُمان على شهيد الواجب الذي ضحّى بحياته لأجل وطنه وحمايته من تُجار السموم

كتب وطن
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عمّت مواقع التواصل الاجتماعيّ، حالةً من الحُزن والأسى، بعد الإعلان عن وفاة أحد عناصر وإصابة 2 آخرين من زملائه خلال أدائهم واجبهم في محافظة ظفار.

وأعلن عن وفاة العريف يونس اليحيائي، وإصابة 2 من زملائه، جرّاء انقلاب مركبة خلال ملاحقة تجار مخدرات في مدينة صلالة.

ونعى مغرّدون عُمانيون “شهيد الواجب الذي ضحى بحياته لأجل الوطن”، مشيرين إلى أنه رحل معاهداً الله و الوطن والسلطان بأن يحفظ الأمانة ويذود عن وطنه بكل غالٍ ونفيس، و أن تبقى عُمان آمنة مطمئنة.

ولم يصدر -حتى لحظة كتابة هذا الخبر- بيانٌ من شرطة عمان السلطانية يوضح تفاصيل وحيثيات الحادث الذي توفي فيه العريف يونس اليحيائي.

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