حُزن في عُمان على شهيد الواجب الذي ضحّى بحياته لأجل وطنه وحمايته من تُجار السموم

عمّت مواقع التواصل الاجتماعيّ، حالةً من الحُزن والأسى، بعد الإعلان عن وفاة أحد عناصر شرطة عمان السلطانية وإصابة 2 آخرين من زملائه خلال أدائهم واجبهم في محافظة ظفار.
وأعلن عن وفاة العريف يونس اليحيائي، وإصابة 2 من زملائه، جرّاء انقلاب مركبة خلال ملاحقة تجار مخدرات في مدينة صلالة.
ونعى مغرّدون عُمانيون “شهيد الواجب الذي ضحى بحياته لأجل الوطن”، مشيرين إلى أنه رحل معاهداً الله و الوطن والسلطان بأن يحفظ الأمانة ويذود عن وطنه بكل غالٍ ونفيس، و أن تبقى عُمان آمنة مطمئنة.
ولم يصدر -حتى لحظة كتابة هذا الخبر- بيانٌ من شرطة عمان السلطانية يوضح تفاصيل وحيثيات الحادث الذي توفي فيه العريف يونس اليحيائي.