حُزن في عُمان على شهيد الواجب الذي ضحّى بحياته لأجل وطنه وحمايته من تُجار السموم

عمّت مواقع التواصل الاجتماعيّ، حالةً من الحُزن والأسى، بعد الإعلان عن وفاة أحد عناصر شرطة عمان السلطانية وإصابة 2 آخرين من زملائه خلال أدائهم واجبهم في محافظة ظفار.

وأعلن عن وفاة العريف يونس اليحيائي، وإصابة 2 من زملائه، جرّاء انقلاب مركبة خلال ملاحقة تجار مخدرات في مدينة صلالة.

ونعى مغرّدون عُمانيون “شهيد الواجب الذي ضحى بحياته لأجل الوطن”، مشيرين إلى أنه رحل معاهداً الله و الوطن والسلطان بأن يحفظ الأمانة ويذود عن وطنه بكل غالٍ ونفيس، و أن تبقى عُمان آمنة مطمئنة.

#شهيد_الوطن_يونس_اليحيائي

حادث تدهور في صلالة ع مركبة المخدرات إصابة شخصين ووفاة احد زملائنا

العريف /يونس سليمان اليحيائي… انا لله وانا اليه راجعون

الله يرحمك ابو انس 😔 pic.twitter.com/5jimFBeMTU — أحمد التميمي🇴🇲 (@Redwave383Ahmad) August 27, 2019

أقسم أن يكون حارساً أمينا لوطنه وأبناءها ضد من َيتاجر بالمحرمات وكل خائن لهذه البلد التى ضحى بروحه لأجلها…

ها هي بهلاء اليوم تنتظر وصول جثمان شهيدها لتزفه وتشيعه الى مثواه الأخير…

الى جنات الخلد يا شهيد الوطن وشهيد الواجب #شهيد_الواجب_يونس_اليحيائي pic.twitter.com/xruuHsdNmm — #ابن_تميم (@mohad_hinai) August 27, 2019

#شهيد_الواجب_يونس_اليحيائي

لكل من يهرب الممنوعات هل يرضيكم يتيتم هذا الطفل حسبي الله ونعم الوكيل عليكم pic.twitter.com/px0iFRbKjv — أحمد التميمي🇴🇲 (@Redwave383Ahmad) August 27, 2019

لا يوجد تضحية أكبر من أن تقدم روحك فداء للوطن و دفاعا عن العقيدة والفضيلة

الرحمة #شهيد_الواجب_يونس_اليحيائي



قال الرسول صلى الله عليه وسلم:عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. pic.twitter.com/aFN9FwLtTQ — حاتم الوهيبي (@Hatemmohd13) August 27, 2019

ولم يصدر -حتى لحظة كتابة هذا الخبر- بيانٌ من شرطة عمان السلطانية يوضح تفاصيل وحيثيات الحادث الذي توفي فيه العريف يونس اليحيائي.