حساب عُماني شهير يخرس مغردا إماراتيا زعم اعتقال الأمن العُماني لـ12 مواطنا صلوا العيد مع السعودية

استمرارا لمسلسل الحملة الإماراتية المتواصلة للإساءة إلى سلطنة عمان، والتي يتصدرها كُتّاب وحسابات ممولّة إماراتياً، زعم مغرد إماراتي معروف أن السلطات العُمانية اعتقلت 12 مواطنا لمخالفتهم السلطنة وتأديتهم صلاة العيد مع السعودية.

المغرد الإماراتي محمد الكواري الذي يحظى بمتابعة كبيرة ومعروف بتطاوله وهجومه الدائم على السلطنة، زعم في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن جهاز الأمن العماني اعتقل 12 مواطن عماني وأحالهم للتحقيق.

#سلطنة_عمان

جهاز الأمن العماني يعتقل 12 مواطن عماني وحيلهم للتحقيق صلوا عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع توقيت السعودية . — محمد الكواري (@kuwarimud) August 27, 2019

وأرجع المغرد الإماراتي سبب ذلك إلى أنهم صلوا عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع توقيت السعودية، حسب زعمه.

لكن حساب “الشاهين” العُماني الشهير والذي يعتبره عُمانيون ـ حائط الصد عن السلطنة بتويتر ضد أكاذيب وافتراءات الذباب ـ كان له بالمرصاد وفضح مزاعمه.

وفي رد ناري قال “الشاهين”:”بغض النظر عن الجنسيات في إحدى السنوات اعتقلت الجهات الأمنية 15 إماراتيا صلوا العيد في عمان في غير يومه وفي سنة أخرى 8 عمانيين و 3 إماراتيين وسعوديين 2 قضوا محكوميتهم وخرجوا”

بغض النظر عن الجنسيات

في إحدى السنوات اعتقلت الجهات الأمنية 15 إماراتي صلوا العيد في عمان في غير يومه

وفي سنة أخرى 8 عمانيين و 3 إماراتيين وسعوديين 2

قضوا محكوميتهم وخرجوا

القانون يسري على الجميع

وتوقيت السعودية ليس ملزماً بأي نص قرآني أو حديث شريف

سلم على طحنون وايد https://t.co/6sDqIHPJHC — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 27, 2019

وتابع:”القانون يسري على الجميع وتوقيت السعودية ليس ملزماً بأي نص قرآني أو حديث شريف، سلم على طحنون وايد”

وشن عُمانيون هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي وسخروا من مزاعمه، حيث كتب مغرد تحت اسم “أبوعبدالله”:”الله يرحم علياء عبد النور ويفك أسر احمد منصور و الركن والغيث وكل الشرفاء من نظام ولد المقبور”

الله يرحم علياء عبد النور ويفك أسر احمد منصور و الركن والغيث وكل الشرفاء من نظام ولد المقبور 😎 — ابو عبدالله ..🇴🇲🇴🇲قابوس 🇴🇲🇴🇲 (@abo_Abdullah005) August 27, 2019

ورد عليه الكاتب العُماني عباس المسكري ساخرا:”زين وأنتي يا كوكو شو يخصش”

زين وأنتي يا كوكو شو يخصش . — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 27, 2019

يشار إلى أن مزاعم المغرد الإماراتي بخصوص هذا الشأن ليست الأولى، حيث سبقه حساب “اليمن الان” الممول إماراتيا الذي استغل موعد عيد الأضحى المبارك في السلطنة، لبث إشاعات وأخبار مضللة وكاذبة.

ونشر الحساب المشبوه يوم 12 أغسطس الجاري تغريدةً تطاول فيها على مفتي السلطنة الشيخ على خطباء وأئمة سُنّة؛ أحمد الخليلي، وزعم أنه تمّ إلقاء القبض بسبب صلاتهم عيد الأضحى وفق تقويم مكة المكرمة.حسب ادعاءاته الكاذبة.

بموجب فتوى الإباضي الشيعي أحمد الخليلي..

حكومة #سلطنة_عمان تلقي القبض على خطباء والأئمة السنة لسبب صلاتهم لعيد الأضحى وفق تقويم مكة المكرمة، وقد اعلنت السطات العمانية ان شهر ذو القعدة مكتمل 30 يوماً pic.twitter.com/l6NJxbNvdz — اليمن الآن (@ALyemennow) August 12, 2019

وجاءت مزاعم حساب “اليمن الآن” المموّل إماراتياً، في إطار حملة مسعورة لإظهار أن سلطنة عمان خالفت السعودية في إعلان موعد عيد الأضحى هذا العام، على الرّغم من أن مركز الفلك الدولي أكد أنه تم رصد هلال ذي الحجة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، وأن إعلان سلطنة عمان عن استحالة رؤية الهلال صحيحاً، ويؤكد أن إعلان السعودية رؤية الهلال “خطأ”.