بعد 13 عاما من ارتداء النقاب وعملها كداعية.. “شاهد” حلا شيحة كشفت عن ساقيها وظهرت بـ”بطن عارِ وصدر مكشوف”

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر صورا صادمة للفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، بعدما خضعت لجلسة تصوير جريئة جدا ولا تتناسب مع ارتدائها النقاب سابقا.

وأظهرت الصور المتداولة بطنها عارية وجزء كبير من صدرها وساقيها، كما اتخذت أوضاعا مثيرة للتصوير لم تلجا إليها سابقا ولا حتى في مرحلة ما قبل اعتزال الفن.

حلا بدأت الأسبوع العاصف بصور عائلية تؤكد لم شملها مع أطفالها الأربعة، وبدت مثيرة ببنطال جينز مقطع، بينما ظهرت ابنتيها بنفس البنطال وإطلالات رياضية محتشمة.

وحرصت حلا على تفعيل خاصية منع التعليقات عبر حسابها بموقع إنستجرام رغم أن الصور ليست مثيرة للجدل، ولكن تبين لاحقا أنها تتحسب من ردود الفعل على جلسة التصوير المثيرة.

حلا خضعت لجلسة تصوير بعدسة المصورة بيلو حسين تكشف عن يومها بالكامل وارتدت بيجاما تكشف عن صدرها وساقيها والتقطت الصور وهي راقدة على السرير داخل غرفة النوم.

ثم خضعت لجلسة تصوير تظهر أناقتها في الظهيرة وثالثة لملابس السهرة، وكانت المفاجأة أن أغلب الصور مثيرة بشكل غير منتظر من فنانة وعدت جمهورها بالتزام الحشمة ومراعاة تاريخها القديم كمنقبة.

وحلا شيحة كما أشتهرت بين الجمهور المتابع للسينما والمسرح، أو بالإسم الحقيقي لها «حلا ذو الفقار» التى رغم فترة عملها الصغيرة بالسينما والتى لن تتوفر لها الفرصة مثل الكثيرات من قريناتها في الوسط الفنى إلا أن اعتزالها كان له رأى أخر.

وكانت حلا فضلت البعد عن عالم الشهرة والأضواء بعدما نويت الأعتزال من الفن للأبد، لكنها عادت للتمثيل بعد غياب 13 عاما.

ولدت حلا في الثالت والعشرين من فبراير عام 1979، وهي ابنة الفنان التشكيلي أحمد ذو الفقار شيحة لبناني الجنسية.

لها 3 شقيقات إحداهن لها تاريخ طويل في عالم السينما وهي الفنانة «هنا شيحة» والأخريات «مايا ورشا» فضلن البعد عن الأضواء.

بدأت «حلا» حياتها الفنية من خلال مسلسل «نسر الشرق» والذي كان في عام 1997 وشاركت بعدها في العديد من الأدوار الفنية منها الرجل الأخر و «ليه خلتني أحبك» ويعتير هذه أول تجاربها السينمائية.

وفي عام 2003 أرتدت حلا شيحة الحجاب واعتزلت التمثيل وفضلت البعد عن عالم الأضواء والشهرة، وفي ذلك الوقت ضرحت بأنها غير سعيدة بالوضع الذي هي عليه الآن.

فيما بعد خلعت حلا الحجاب وروت في هذا الوقت أنها عادت للفن مرة أخرى بفضل الشيكان الذي أباجح لها الرجوع للأعمل الفنية مرة أخرى.

وفي عام 2007 عادت للحجاب مرة أخرى وندمت على ما فعلت وتمنت أن لو تحذف كافة أعمالها الفنية التي تسئ لها.

تزوجت حلا شيحة من رجل الأعمال الكندي «يوسف هيرسن» وأنجبت منه «خديجة» و«هنا» وارتدت النقاب وعملت كداعية اسلامية في أحد المراكز الدينية.