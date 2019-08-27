بعد تفكيكها .. ما الذي كشفه حزب الله في الطائرة المسيرة التي سقطت على الضاحية الجنوبية؟

كشف حزب الله اللبناني نتائج تحقيقاته بعد تمكن خبراء مختصين من تفكيك الطائرة المسيرة التي سقطت على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الأحد الماضي.

وأكد بيان حزب الله أنه “بعد قيام الخبراء المختصين في المقاومة الإسلامية بتفكيك الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في الضاحية الجنوبية تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام”.

وذكر أن المواد المتفجرة الموجودة بداخلها هي من نوع C4 وزنة العبوة تبلغ 5.5 كيلوغرامات.

واضاف البيان انه بناءً على هذه المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك الطائرة وتحليل محتوياتها فإننا نؤكد أن هدف الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير تماماً كما حصل مع الطائرة المسيرة الثانية.

واكد حزب الله أن الضاحية تعرضت ليل السبت – الأحد الماضي لهجوم من طائرتين مسيرتين مفخختين، تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية.

كان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توعد بالردّ على “عدوان الطائرات المسيرة”، فيما هددت إسرائيل بأن ردّها سيكون ضد دولة لبنان كلها، ولن تفصل بين حزب الله وحكومة لبنان.

وتسود حالة من الترقب الحدود الجنوبية للبنان تحسباً لأي تطور في أعقاب التهديدات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل.