بعدما أثار ضجة واسعة .. ماذا قالت شرطة عمان السلطانية عن فيديو “اختطاف” الأطفال الأربعة؟

اعلنت شرطة عمان السلطانية الثلاثاء انها ألقت القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو “تمثيلي” لاختطاف أربعة أطفال داخل مركبة، واثار جدلاً واستياءً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وقالت الشرطة في تغريدةٍ على “تويتر”: “بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن مشهد لسرقة مركبة وخطف أطفال وإثارة الذعر فيهم من قبل أشخاص ملثمين، عليه فقد باشرت إدارة مكافحة الجريمة إجراءات البحث عن المذكورين وتم القبض عليهم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

بالإشاره إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن مشهد لسرقة مركبة وخطف أطفال وإثارة الذعر فيهم من قبل أشخاص ملثمين، عليه فقد باشرت إدارة مكافحة الجريمة إجراءات البحث عن المذكورين وتم القبض عليهم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 27, 2019

ويُظهر المشهد لحظة تقدّم شابين مقنّعين نحو مركبة بها أربعة أطفال، ثم يستقلانها ويتحركان بها إلى إحدى المناطق وسط صراخ وبكاء الأطفال.

لأي مرحلة وصلنا ، نستغل مشاعر فئة الأطفال الأبرياء والتي قد ينتج عنها عقد نفسية ، فإن كان أصحاب المقطع يريدون إيصال رسالة فهذه ليست الطريقة الصحيحة

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أعتذر عن إدراج المقطع ولكن يحب إيقاف وبقوة هذه الممارسات اللا مسؤولة .@oman_pp pic.twitter.com/X3euMwFaoY — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) August 22, 2019

وخلال عملية الإختطاف “الوهمية” يُجري أحدُ الخاطفين مكالمةً هاتفية يسأل فيها عن جهوزية المكان المخصص لإخفاء الأطفال فيه.

ويبدو أن الشابين أرادا إيصال رسالة توعوية لتحذير أولياء الأمور بضرورة الانتباه إلى أبنائهم من عمليات الاختطاف-التي هي أصلاً غير موجودة في السلطنة-، لكنّ مغرّدين رأوا انهم اختاروا طريقة غير صحيحة لذلك، وأثار ردود فعلٍ غاضبة من جانب المغرّدين.