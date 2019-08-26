“وطن” ترصد وتفضح .. هكذا يكذب الإعلام الإماراتي لتشويه اقتصاد سلطنة عمان بخبر الميزانية

بعناوين إخبارية تُخالف المضمون، وفيها تعمّد واضح لتشويه الإقتصاد العماني، نشرت عدّة وسائل إعلام إماراتية أخباراً متعلّقة بميزانية سلطنة عمان، التي تؤكد الأرقام والإحصائيات أن إنخفاضاً كبيراً طرأ على العجز المالي فيها بسبب ارتفاع الإيرادات الغير نفطية وتقليل الإنفاق.

لكنّ قناة “العربية” –السعودية التي تبث من دبي-، وقناة “الغد” الممولة إماراتياً، وموقع “إرم نيوز” الإماراتي، وموقع “العين” الإماراتي، وغيرها من وسائل الإعلام الإماراتية، اختارت جميعها عنواناً “خبيثاً” لخبر انخفاض العجز في ميزانية سلطنة عمان، ليبدو وأنّ الميزانية تُعاني سلباً، في قلبٍ لحقيقة الخبر.

وعنونت جميع تلك المواقع –حسبما رصدت “وطن”-: ” عجز ميزانية سلطنة عمان 1.7 مليار دولار في 6 أشهر“، كما تشاهدون في الصور أدناه.









وفي الواقع، فإنّ إعلان الحكومة العمانية كان واضحاً، بانخفاض عجز ميزانية السلطنة، إذ تراجع العجز بـ 53% في 6 أشهر على أساس سنوي.

وقالت الحكومة العمانية إن عجز ميزانية السلطنة بلغ 660.6 مليون ريال، 1.72 مليار دولار، في أول ستة أشهر من العام، بانخفاض 53% على أساس سنوي.

وأعلنت السلطنة الشهر الماضي أن عجز الميزانية في أول خمسة أشهر من العام الحالي بلغ 358.4 مليون ريال، بانخفاض 67% على أساس سنوي.

🇴🇲 | المالية العامة



📊 العجز المالي في النصف الأول من السنة المالية:



▫️2016 : -3.5 مليار ريال

▫️2017 : -2.4 مليار ريال

▫️2018 : -1.4 مليار ريال

▫️2019 : -0.6 مليار ريال



🔹 إنخفاض كبير في العجز المالي وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات الغير نفطية وتقليل الإنفاق. pic.twitter.com/KTI5wqWTW3 — اقتصاد السلطنة (@Oman_economy) August 25, 2019

وكان البنك المركزي العماني كشف أن سلطنة عمان خالفت الاتجاه العالمي المتمثل في تباطؤ النمو والتراجع الاقتصادي في عام 2018 عن طريق تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12 في المائة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي العماني الأسمي نمواً بنسبة 12 % في عام 2018 ، وهو أعلى بكثير من نسبة 7.8 % التى سجلها في عام 2017. وهذا يتناقض مع اتجاه معدلات النمو العالمية، حيث انخفضت من 3.8 % في عام 2017 إلى 3.6 % في عام 2018.

وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المكون من رقمين في السلطنة.

وفي الوقت الذي طبقت فيه الحكومة عددًا من اللوائح المالية لمواجهة آثار التباطؤ، بدأت خطط برنامج “تنفيذ” لضمان مستقبل ناجح ومستدام غير نفطي للبلاد تؤتي ثمارها.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط أيضًا في توفير المزيد من التمويل لعُمان للاستثمار في خطط التنمية الاقتصادية الرئيسية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في مستقبل البلاد.

وقال التقرير السنوي للبنك المركزي العماني : “في ظل النمو العالمي المعتدل، وزيادة الضغط على الظروف المالية، وتراجع حجم التجارة العالمية ، من الملاحظ أن الاقتصاد العماني قد اكتسب زخماً أكبر مع تحسن واسع النطاق يعكس ارتفاع أسعار النفط والتوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية”.

وأضاف التقرير “سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نمواً بنسبة 12 في المائة في عام 2018 ، وهو أعلى بكثير مقارنة بـ 7.3 في المائة في عام 2017”.

وأوضح قائلا “علاوة على ذلك ، يتطور القطاع غير النفطي تدريجياً باعتباره القوة الرئيسية لضمان النمو المستدام في السلطنة. إن البرامج المخصصة في إطار خطة التنويع “تنفيذ”، إلى جانب المبادرات الأخرى لتحسين بيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص تحقق نتائج إيجابية وتعزز النمو في القطاع غير الهيدروكربوني “.