شبوة
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“شاهد” مسلحون يمنيون يطلقون النار على الملك سلمان وولي عهد أبوظبي بعد “طحن” قافلة تعزيزات إماراتية في شبوة

كتب خاص "وطن"
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أظهر فيديو جرى تداوله، على مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير القوات الحكومية اليمنية لقافلة من الآليات العسكرية الإماراتية خلال القتال الدائر في مدينة اليمنية، بين قوات الشرعية ومرتزقة .

كما وأظهر الفيديو الذي تابعته “وطن”، الأليات العسكرية الإماراتية وهي محترقة ومدمرة على طول طريق شهد معركة حامية الوطيس كما يبدو.

ويبدو أن مرتزقة الإمارات فروا هاربين جراء المعارك الضارية التي شهدها المكان، كما هو واضح وتركوا آلياتهم العسكرية مكانها، في مشهد يكشف حقيقتهم.

وفي فيديو ثاني رصدته “وطن” أظهر مسلحين من الحكومة الشرعية، وهم يطلقون النار على للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد أبو ظبي محمد بن سلمان، في أحد المواقع التابعة لمليشيات المتمردين الموالين للإمارات في شبوة.

وكانت قوات الانفصاليين المدعومين من قبل أبوظبي قد سيطروا قبل أسابيع عن مدينة ، بهدف ترسيخ انقسام وتنفيذ مخطط الإمارات الساعي إلى انفصال الجنوب عن الشمال.

وبعد معارك ضارية وعلى مرآى ومسمع من القوات ، سيطر الانفصاليون على قصر معاشيق والمواقع العسكرية التابعة لقوات الحماية الرئاسية، وهو المشهد الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع اليمني من تصرفات عيال زايد.

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