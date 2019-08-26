“شاهد” ترامب يُبعثر كرامة السيسي على الهواء: ماذا لو أعطيناكم 180 مليار دولار نقدا.. ألن تقبلوا؟

أثار مقطع مصور من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، الاثنين، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا سخرية واسعة من السيسي حيث تعامل معه ترامب وكأنه رجل يقبل بأي شيء مقابل المال.

وكان ترامب يتحدث مع السيسي عن اتفاق قديم أبرمه الرئيس الأمريكي السابق أوباما: “الاتفاق الذي أبرمه السيد أوباما انتهت مدته لقد دفع 150 مليار دولار من أجل اتفاق قصير الأمد”

ترامب للسيسي: ماذا لو أعطيناكم 1.8 مليار دولار ألن تقبلوا؟



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وتابع:”ماذا لو أعطيناكم 180 مليار دولار نقدا، ألا تقبلون؟”، وتساءل بسخرية عن وزير المالية المصري من يكون في الجالسين أمامه.

ترامب الذي سبق أن وصف السيسي بأنه “قاتل لعين” خلال محادثته مع محاميه بحسب الكتاب الجديد للصحفي “بوب وودوارد”، أشاد هذه المرة برئيس الانقلاب المصري قائلا، “إن مصر في عهده حققت تقدما كبيرا”.

وتعمد ترامب تجاهل حجم الانتهاكات الكبيرة التي يعاني منها المصريون بعهد السيسي، وحالة القمع التي فرضتها أذرعه الأمنية في البلاد.

هذا وكشف الرئيس الأمريكي أنه قد يتم الإعلان عن خطة إدارته للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وقال “ترامب” للصحفيين، على هامش لقائه “عبدالفتاح السيسي”، في مدينة بياريتز الفرنسية: “سنرى ما الذي ستتمخض عنه الأمور مع الفلسطينيين.. تعقدت الأمور بسبب الانتخابات الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن “الفلسطينيين يرغبون في التوصل لصفقة سلام في ظل قطع مصادر التمويل عنهم”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أوقفت الكثير من التمويل عنهم (الفلسطينيين)، وسنرى ما الذي سيحدث، خاصة أنهم و(السيسي) كذلك تعبوا من القتال”.

وتابع “ترامب”: “الفلسطينيون والإسرائيليون طالت الكراهية لعقود بينهما، والصفقة بينهما ممكنة”.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد يوم من تأكيد موقع “لوبلوغ” الأمريكي أن مستشار “ترامب” وصهره “جاريد كوشنر” وجه إدارته إلى جمع بيانات عن الإعلام العربي، وتغطيته لخطة السلام في محاولة لدفعه إلى تأييد التحرك الأمريكي.

و”كوشنر” هو المهندس الرئيسي لخطة تنمية اقتصادية مقترحة بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان بهدف دفعهم للاشتراك في تسوية دائمة مع (إسرائيل) تنهي الصراع العربي الإسرائيلي، من وجهة نظر أمريكية.