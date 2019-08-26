ابن زايد يقف وراء تكثيف الحوثي هجماته المدمرة على السعودية: “أعرف جيدا كيف سأسيطر على شبوة”

واصل حساب “بدون ظل” الشهير بموقع التواصل تويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، تسريباته بشأن الاجتماع السري في أبوظبي بين مسؤولين إماراتيين ووفد سعودي عسكري لتباحث الأمر بشأن الأزمة اليمنية والخلاف الطارئ بين الدولتين.

وقال “بدون ظل” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن الاجتماع جرى بعكس ما كان يتمناه ابن زايد حيث كانت أهداف الزيارة السرية التجهيز لمرحلة ما بعد الرئيس هادي، ولكن دخول الإمارات إلى محافظة شبوة، وهي المحافظة التي تريدها السعودية منا، خلط الأوراق رأسا على عقب.

اخبرتكم مساء السبت عن الزيارة السرية ، التي

قدم اليها الوفد العسكري السعودي الى ابوظبي

وعن سبب تلك الزيارة السريه ، حيث مخطط

لها ان تكون جلسة مباحثات ايجابية ، ولكن

جرى الاجتماع بعكس مايتمناه الشيخ محمد بن زايد ، وسأذكر بعض التفاصيل التي اطلعت عليها. https://t.co/y8h7o2klHA — بدون ظل (@without__shadow) August 26, 2019

وتابع موضحا:”لذلك استخدم كل طرف، لغة التمريرات غير المباشرة عبر معالي ضاحي خلفان وسلمان الانصاري من السعودية.”

اهداف الزيارة السريه ، كانت التجهيز لمرحلة مابعد الرئيس عبدربه هادي ، ولكن دخولنا الى

محافظة شبوة ، وهي المحافظة التي تريدها

السعودية منا ، خلط الاوراق رأسا على عقب

لذلك استخدم كل طرف ، لغة التمريرات غير

المباشرة ، معالي ضاحي خلفان وسلمان الانصاري من السعودية. — بدون ظل (@without__shadow) August 26, 2019

وأضاف الحساب الأمني الإماراتي أنه حين استشعر الطرفان، خسارة الموقف تم تهدئة الأمور لذلك تسارعت السعودية بإصدار بيان يمدح دور الإمارات بالتحالف، ثم تصريحات الامير خالد بن سلمان ، واخيرا تصريحات الوزير عادل جبير وذلك من أجل المحافظة على المكاسب.

وحين استشعر الطرفان ، خسارة الموقف تم

تهدئة الامور ، لذلك تسارعت السعودية بأصدار

بيان يمدح دورنا في التحالف ، ثم تصريحات

الامير خالد بن سلمان ، واخيرا تصريحات الوزير عادل جبير وذلك من اجل المحافظة

على المكاسب. — بدون ظل (@without__shadow) August 26, 2019

يشار إلى أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أكد، الاثنين، على عمق العلاقات بين بلاده والإمارات، ودورهما في “تحقيق الأمن والاستقرار” في اليمن في مواجهة الحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش.

جاء ذلك عبر حسابه على تويتر بعد بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والإماراتية، حول اليمن وأحداث عدن، إذ أكدت الدولتان رفضهما واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف الإمارات على خلفية تلك الأحداث.

ولفت حساب “بدون ظل” مستكملا تسريباته أنه بعد أخذ موافقة الشيخ محمد بن زايد، على ما جرى الاتفاق عليه مع الوفد السعودي طلب بشكل حثيث إبراز اسم الإمارات في إسقاط طائرات الحوثي المسيرة وقد تم تلبية طلبه.

بعد اخذ موافقة الشيخ محمد بن زايد ، على

ماجرى الاتفاق عليه مع الوفد السعودي ، طلب

امر بشكل حثيث ، وهو ابراز اسم دولتنا في

اسقاط طائرات الحوثي المسيرة وقد تم تلبية طلبة ، وبعد مغادرة الوفد السعودي ، قال سأعرف كيف اسيطر على شبوه ، سأطلب من

الحوثي زيادة الهجمات على السعودية — بدون ظل (@without__shadow) August 26, 2019

وتابع:”وبعد مغادرة الوفد السعودي، قال ـ يقصد ابن زايد ـ سأعرف كيف اسيطر على شبوه ، سأطلب من الحوثي زيادة الهجمات على السعودية”

واختتم الحساب الأمني الإماراتي تغريداته بالإشارة إلى أن آخر أوامر ابن زايد كانت زيادة عدد المنتفعين ماليا في محافظة شبوة وما جاورها، وزيادة المبالغ المالية المقدمة لهم من أجل شراء ولاءاتهم ، والدفع بجمعية خليفة الخيرية لتلك المحافظة للالتفاف على خطط المملكة.

وفي نفس الوقت سأعاود الكرة مرة اخرى ، سأزعجهم بها ليل ونهار ، واخر ما امر هو زيادة

عدد المنتفعين ماليا في محافظة شبوة وماجاورها ، وزيادة المبالغ المالية المقدمة لهم

من اجل شراء ولاءاتهم ، والدفع بجمعية خليفه

الخيريه لتلك المحافظة ، للالتفاف على خطط

المملكة. — بدون ظل (@without__shadow) August 26, 2019

وكان حساب “بدون ظل” زعم أمس أن وفدا عسكريا من السعودية زار أبوظبي سرا، في زيارة سريعة تم خلالها تنسيق المواقف والترتيب لمرحلة ما بعد الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي.

وحاول الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع وشقيق ولي العهد محمد بن سلمان، التغطية على الخلاف الكبير الذي طرأ على علاقة السعودية مع حليفتها الإمارات مؤخرا بسبب خيانة أبوظبي ودعم انقلاب عدن.

وقال الأمير السعودي في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن السعودية والإمارات تعملان معا على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين.

ورغم التقارير المتداولة عن الخلاف الكبير بين الدولتين ومطالبة حكومة هادي بطرد الإمارات من التحالف لخيانتها، إلا أن خالد بن سلمان أكد أن “العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم”.

وفي وقت سابق، اتهمت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الإمارات بدعم تطلعات المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني في تحركه وسيطرته على عدن. في وقت توسعت رقعة المواجهات إلى مناطق في محافظتي شبوة وأبين.