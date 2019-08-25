شاهين السليطي يلجم ضاحي خلفان وينعته بـ”غبي” بعد تغريدة خبيثة اتهم فيها قطر بمنع القطريين من ركن الاسلام الخامس

ألجم العقيد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، حارس بارات دبي ضاحي خلفان، بعد تطاوله على قطر متهماً اياها بمنع الحجاج من الحج وزيارة بيت الله الحرام لأداء الفريضة.

خلفان وفي تغريدة خبيثة رصدتها “وطن” قال إن قطر سمحت لنادي السد الرياضي بالسفر الى الرياض لملاقاة النصر في بطولة آسيا”، زاعماً أن قطر منعت الحجاج من الحج و زيارة بيت الله الحرام وهو ركن من أركان الاسلام.

قطر تسمح لنادي السد الرياضي بالسفر الى الرياض لملاقاة النصر

في بطولة آسيا.

وتمنع الحجاج من الحج و زيارة بيت الله الحرام وهو ركن من أركان الاسلام.

للرياضة يسمحون وللحج يمنعون.

سلم لي على السيادة..يا عزمي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 24, 2019

وهنا رد السليطي على هذيان خلفان ناعتاً اياه بـ”غبي”، قائلاً :” حجاج قطر منعهم سلمان وابنه بأمر وتعليمات مباشرة من ولي أمرهم ال🐆 #مبز للوصول إلى الديار المقدسة بالطيران المباشر من دولة أسيادك قطر العز”. حسب قوله.

وأضاف :” أما بعثة نادي السد تصل مباشرة على الطيران القطري الخاص غصباً عنك وعن غيرك بأمر الاتحاد الآسيوي “، وخلص قائلاً “أنت سيد السفاهة التي أعيت من يداويها”.

يا غبي

حجاج قطر منعهم سلمان وابنه بأمر وتعليمات مباشرة من ولي أمرهم ال🐆 #مبز للوصول إلى الديار المقدسة بالطيران المباشر من دولة أسيادك قطر العز.

أما بعثة نادي السد تصل مباشرة على الطيران القطري الخاص غصباً عنك وعن غيرك بأمر الاتحاد الآسيوي.

أنت سيد السفاهة التي أعيت من يداويها https://t.co/OWhdyfHhET — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 24, 2019

يذكر أنه للعام الثالث على التوالي، تمنع السعودية حجاج قطر من أداء الفريضة، على الرغم من النداءات العالمية المتكررة من المنظمات الإنسانية والحقوقية والروابط والتنظيمات الإسلامية.

والمعروف أنه منذ أن فرضت السعودية الحصار على قطر في العاشر من رمضان 1438هـ أوقفت السعودية إجراءات العمرة في هذا العام مع إغلاق السفارة في الدوحة ومنعت حملات الحج القطرية من إكمال إجراءات العمرة لهذا العام وطلبت من مكاتب العمرة السعودية وقف التعامل فورا مع الحملات القطرية ووقتها وجدت الحملات نفسها عاجزة عن إكمال إجراءات العمرة وفي نفس الوقت أغلقت وزارة الحج السعودية باب الاتصالات مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر منذ بدء الحصار.