“شاهد” وزير الشؤون الإسلامية السعودي يرتكب “خطأ فادحا” بهذه الآية ويبدل كلام الله

وزير الشؤون

“آل الشيخ” الذي من المفترض أن المسؤول الديني الأول في المملكة، وحاصل على شهادة الدكتوراة قرأ آيات من سورة التوبة مبدلا كلمة (يُعَمّرُ) بـ(يَعْمُرُ) في الآية الكريمة (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)، وسط حضور كبير.

وزير الشؤون الإسلامية #السعودية @Dr_Abdullatif_a يخطئ في قراءة القرآن في آية: ﴿إنما يَعْمُرُ مساجد الله﴾، ويقرأها: ﴿يُعَمِّرُ﴾ وهو يحمل شهادة دكتوراة من جامعة الإمام، والجدير بالذكر أن هذه الآية هي من سورة "التوبة" المعروفة عند أهل العلم بـ "الفاضحة" pic.twitter.com/wF4sXxp3Lt — عبدالله الوذين (@abqatar) August 24, 2019

وكان من بين الحضور المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وعدد من وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية وعدد من القيادات الإسلامية من مختلف الدول.

وتسبب المقطع في جدل واسع بين السعوديين، الذين هاجموا الوزير بشدة وسخروا منه في تغريداتهم.

يشار إلى أن الوزير السعودي آل الشيخ دائما ما يثير الجدل بأفعاله وتصرفاته، والتي كان آخرها احتضان سيدة في الحرم وتقبيلها أثناء موسم الحج.

وحينها برر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبداللطيف آل الشيخ، تصرفه بالفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتقبيله واحتضانه لحاجة من نيوزيلندا، بقوله إن ما حدث كان “تصرفا عفويا”.

وزير الشؤون الإسلامية السعودية كان يستقبل وفدا من حجاج نيوزيلندا من أهالي ضحايا المذبحة التي وقعت في مسجدين في مارس آذار الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا، وظهر الوزير في الفيديو متأثر بحديث وبكاء الحاجة النيوزيلندية ثم حاول مواساتها فاحتضنها وقبلها ما فجر موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

#وزير_الشوون_الاسلاميه

قلنا انا طيبين وحبوبيين وخدوميين وأخلاقنا عسل ونخدم الحجاج بعيونا ..بس عاد مو كذا الله يصلحك😂😂 pic.twitter.com/CwevVLyyS8 — أ.تغريد الميهوبي (@TAGHREED_M2) August 4, 2019

وقال عبداللطيف آل الشيخ، في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية” مبررا هذا المشهد إن “أي إنسان في قلبه رحمة وعطف يشعر بما تعانيه هذه المرأة التي فقدت زوجها في حادث الهجو على المسجدين”.

وتابع بالقول إن ما حدث في الفيديو المتداول “كان عفوياً” و”قلوبنا قلوب بشر وليست قلوب بهائم أو قلوب حجر”.