“شاهد” وزير الشؤون الإسلامية السعودي يرتكب “خطأ فادحا” بهذه الآية ويبدل كلام الله

وزير الشؤون
“آل الشيخ” الذي من المفترض أن المسؤول الديني الأول في المملكة، وحاصل على شهادة الدكتوراة قرأ آيات من سورة التوبة مبدلا كلمة (يُعَمّرُ) بـ(يَعْمُرُ) في الآية الكريمة (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)، وسط حضور كبير.
وكان من بين الحضور المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وعدد من وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية وعدد من القيادات الإسلامية من مختلف الدول.
وتسبب المقطع في جدل واسع بين السعوديين، الذين هاجموا الوزير بشدة وسخروا منه في تغريداتهم.
يشار إلى أن الوزير السعودي آل الشيخ دائما ما يثير الجدل بأفعاله وتصرفاته، والتي كان آخرها احتضان سيدة في الحرم وتقبيلها أثناء موسم الحج.
وحينها برر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبداللطيف آل الشيخ، تصرفه بالفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتقبيله واحتضانه لحاجة من نيوزيلندا، بقوله إن ما حدث كان “تصرفا عفويا”.
وزير الشؤون الإسلامية السعودية كان يستقبل وفدا من حجاج نيوزيلندا من أهالي ضحايا المذبحة التي وقعت في مسجدين في مارس آذار الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا، وظهر الوزير في الفيديو متأثر بحديث وبكاء الحاجة النيوزيلندية ثم حاول مواساتها فاحتضنها وقبلها ما فجر موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.
وقال عبداللطيف آل الشيخ، في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية” مبررا هذا المشهد إن “أي إنسان في قلبه رحمة وعطف يشعر بما تعانيه هذه المرأة التي فقدت زوجها في حادث الهجو على المسجدين”.
وتابع بالقول إن ما حدث في الفيديو المتداول “كان عفوياً” و”قلوبنا قلوب بشر وليست قلوب بهائم أو قلوب حجر”.