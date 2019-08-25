شاهد| حادث مرعب في سلطنة عمان يحصد أرواح 5 أشخاص .. ونجاة مذيع بتلفزيون السلطنة بأعجوبة

أعلنت شرطة عمان السلطانية صباح الأحد، وفاة خمسة أشخاص في حادث مروري مروّع بولاية السويق.
وأشارت الشرطة في تغريدةٍ لها عبر “تويتر” أن التحقيق جاري حول الحادث.
ونشر مغرّدون تفاصيل أولية وصوراً عن الحادث المؤسف.
وذكروا ان الضحايا هم مواطنان عُمانيان، وثلاثة وافدين.
وأشاروا إلى أن الحادث وقع نتيجة خروج شاحنة عن مسلكها ودخولها الطريق المعاكس واصطدامها بسيارة أجرة .
من جهته، ذكر المذيع بتلفزيون سلطنة عمان – القناة الرياضية خالد الشكيلي، أنه نجا من موت محقق في الحادث، مشيراً إلى أن المواطنين سبق وطالبوا بنقل الشاحنات لشارع الباطنة السريع، غير أن لم يتم الإستجابة لمطلبهم.
وذكر أن الشاحنة كانت قادمة من الشرق باتجاه الغرب، من واقتحمت طريقهم في بالاتجاه المعاكس وتسببت في الكارثة.