شاهد| حادث مرعب في سلطنة عمان يحصد أرواح 5 أشخاص .. ونجاة مذيع بتلفزيون السلطنة بأعجوبة

أعلنت شرطة عمان السلطانية صباح الأحد، وفاة خمسة أشخاص في حادث مروري مروّع بولاية السويق.

وأشارت الشرطة في تغريدةٍ لها عبر “تويتر” أن التحقيق جاري حول الحادث.

وفاة خمسة أشخاص في حادث مروري بولاية السويق، والتحقيق جاري حول الحادث.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/aGGErpXD70 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 25, 2019

ونشر مغرّدون تفاصيل أولية وصوراً عن الحادث المؤسف.

وذكروا ان الضحايا هم مواطنان عُمانيان، وثلاثة وافدين.

وأشاروا إلى أن الحادث وقع نتيجة خروج شاحنة عن مسلكها ودخولها الطريق المعاكس واصطدامها بسيارة أجرة .

حادث شنيع على طريق الباطنة القديم بولاية السويق

شاحنة تخرج للمسار المعاكس وتتسبب في حدوث وفيات



الم يحن الوقت لتغيير مسار الشاحنات إلى طريق الباطنة السريع pic.twitter.com/aIMWBdXy4f — شبكة الباطنة نيوز (@batinah_news) August 25, 2019

من جهته، ذكر المذيع بتلفزيون سلطنة عمان – القناة الرياضية خالد الشكيلي، أنه نجا من موت محقق في الحادث، مشيراً إلى أن المواطنين سبق وطالبوا بنقل الشاحنات لشارع الباطنة السريع، غير أن لم يتم الإستجابة لمطلبهم.

وذكر أن الشاحنة كانت قادمة من الشرق باتجاه الغرب، من واقتحمت طريقهم في بالاتجاه المعاكس وتسببت في الكارثة.