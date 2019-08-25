الحوثي يباغت السعودية بأكبر عملية منذ بدء الحرب.. هجمة عنيفة بـ10 صواريخ أوقعت قتلى بصفوف الجيش السعودي

أكد المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، أن قواته نفذت هجوما موسعا على مطاري الملك وجازان في السعودية، وسط عجز تام للدفاعات السعودية عن التعامل مع الصواريخ الباليستية.

وقال “سريع” إن سلاح الجو المسير شن هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف “2K”.

وأضاف أن “الهجوم استهدف مبنى الاتصالات فى القاعدة الجوية، وان عملية الاستهداف كانت مباشرة”.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، أن القوة الصاروخية أطلقت 10 صواريخ باليستية من نوع “بدر1” باتجاه جازان.

ولفت إلى أن الهجوم في جيزان أسفر عن مقتل العشرات من الجيش السعودي، في أكبر عملية للقوة الصاروخية بالصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

وأشار إلى أنه تم إطلاق 10 صواريخ بدر1 الباليستية على مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جيزان الإقليمي، ومواقع عسكرية في المدينة التي تقع جنوب غرب السعودية.

فيما أعلن التحالف العربي، في بيان، أنه اعترض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه جازان السعودية.

وأضاف، أن “الصواريخ أطلقت في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان”.

ويأتي هذا عقب أقل من 24 ساعة على تنفيذ الجماعة اليمنية هجوما موسعا بطائرات مسيرة أمس على قاعدة الملك خالد بخميس مشيط جنوبي السعودية.

الهجوم الجوي على القاعدة السعودية بواسطة طائرات قاصف “كي2” حقق هدفه بدقة بإصابة مرابض الطائرات الحربية ومدارج الإقلاع والهبوط، بحسب ما ذكر العميد يحي سريع بالأمس.