كاتب عُماني لـ” السعودية”: لا تستغربوا خيانة أبوظبي فثأر حقل “الشيبة” يخيم على فكر ابن زايد ويسعى لاستعادته بأي طريقة

علق الكاتب والناشط العُماني البارز عباس المسكري، على إهانة ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ورجل الأمن المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، للسعودية ووصمها بالخيانة لقتالها بجانب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مشيرا إلى أن خيانة أبوظبي ليست مستغربة.

وقال “المسكري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) في رسالة للسعوديين، إن خيانة أبوظبي أمر طبيعي وغير مستغرب من ولي عهد أبوظبي.

#ضاحي_خلفان_يسي_للمملكه

الأخوة السعوديين مستغربين من خيانة أبوظبي لهم ألاتعلموا إن ثأرحقل الشيبة ما زال يخيم على فكر بن زايد ويعمل على إستعادته بأي طريقةكانت وهذه الخيانة ليست من الآن فالصواريخ والطائرات المسيرةالتي تقصفتكم أساسها الإمارات وكل مرة يتم إتهام عمان للفت النظر عنهم — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 24, 2019

وأوضح:” ألا تعلموا أن ثأرحقل الشيبة ما زال يخيم على فكر ابن زايد ويعمل على استعادته بأي طريقة كانت”

وشدد الكاتب العُماني على أن هذه الخيانة ليست من الآن، مؤكدا أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي تقصف السعودية أساسها الإمارات وكل مرة يتم اتهام عمان للفت النظر عنهم.. حسب قوله.

وكان ضاحي خلفان قد فجر موجة غضب واسعة بين السعوديين، باعتباره في تغريدة له أن من يقاتل إلى جانب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يقاتل “مع رجل غدر وخيانة”. حسب قوله.

ودشن سعوديون بتويتر وسم تحت عنوان “#ضاحي_خلفان_يسيء_للسعودية” استنكروا فيه تطاول الرجل الأمني المقرب من ابن زايد على المملكة وهاجموه بشدة.

رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالكتاب العرب في صحفها ووسائل إعلامها المختلفة.

ويعزى الترحيب الإسرائيلي إلى مبادرة الكاتب السعودي عبد الحميد الغبين، بعدما نشر أول مقال من نوعه في صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، في نسختها الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، والمعروفة باسم “إسرائيل بالعربية”، ظهر اليوم، السبت:

مبادرة إيجابية وأهلا وسهلا بالكتاب العرب، فأنتم مدعوون لطرح آراء وأفكار بناءة لتعزيز معسكر الاعتدال والاستقرار في منطقتنا الحبيبة.



