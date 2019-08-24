كاتب سعودي يفضح ضاحي خلفان بعد تطاوله على المملكة.. فما قصة “جامع ريش الدجاج”؟!
أخرس الكاتب السعودي، سليمان العقيلي، حارس بارات دبي ضاحي خلفان، بعد تطاوله على المملكة وسياساتها الخارجية، بوصفه من يقاتل إلى جانب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يقاتل “مع رجل غدر وخيانة”.
ووصف العقيلي في تغريدة رصدتها “وطن”، ضاحي خلفان بـ”جامع ريش الدجاج”, قائلاً :” يريد ان يكون موجهآ للسياسة العربية !! هزلت “.
ولاقت تغريدة خلفان غضباً واسعاً في أوساط المغرّدين السعوديين، وطالبوه بالإعتذار عنها، ودشّنوا وسماً بعنوان #ضاحي_خلفان_يسيء_للمملكة للرّد على إساءة نائب رئيس شرطة دبي للمملكة حليف بلاده في حربها على اليمن .
وشنّ الإعلامي السعودي منصور الخميس هجوماً على خلفان قائلاً: “الذي يقاتل مع رئيس الحكومة الشرعية اليمنية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي السعودية ياخلفان فهل السعودية أهل غدر وخيانة؟”.وطالبه بالاعتذار للمملكة وشعبها عن “الإساءة المرفوضة” .
واضاف: “لم يحترم ضاحي خلفان وجود الرئيس هادي في المملكة وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين. ولم يحترم ضاحي خلفان المملكة التي تدعم الشرعية وتقاتل معها لتحرير كامل اليمن من الحوثي”.
واعتبر الخميس أن خلفان تخلّى عن “التربية والأخلاق العربية الأصيلة”.مضيفاً أن “السعودية خط أحمر”، وجدد مطالبته لنائب رئيس شرطة دبي بالإعتذار.