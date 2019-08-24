كاتب سعودي يفضح ضاحي خلفان بعد تطاوله على المملكة.. فما قصة “جامع ريش الدجاج”؟!

أخرس الكاتب السعودي، سليمان العقيلي، حارس بارات دبي ضاحي خلفان، بعد تطاوله على المملكة وسياساتها الخارجية، بوصفه من يقاتل إلى جانب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يقاتل “مع رجل غدر وخيانة”.

ووصف العقيلي في تغريدة رصدتها “وطن”، ضاحي خلفان بـ”جامع ريش الدجاج”, قائلاً :” يريد ان يكون موجهآ للسياسة العربية !! هزلت “.

جامع ريش الدجاج

يريد ان يكون موجهآ للسياسة العربية !!

هزلت

#ضاحي_خلفان_يسيء_للمملكه pic.twitter.com/6dCJXyj5gF — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 24, 2019

ولاقت تغريدة خلفان غضباً واسعاً في أوساط المغرّدين السعوديين، وطالبوه بالإعتذار عنها، ودشّنوا وسماً بعنوان #ضاحي_خلفان_يسيء_للمملكة للرّد على إساءة نائب رئيس شرطة دبي للمملكة حليف بلاده في حربها على اليمن .

وشنّ الإعلامي السعودي منصور الخميس هجوماً على خلفان قائلاً: “الذي يقاتل مع رئيس الحكومة الشرعية اليمنية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي السعودية ياخلفان فهل السعودية أهل غدر وخيانة؟”.وطالبه بالاعتذار للمملكة وشعبها عن “الإساءة المرفوضة” .

الذي يقاتل مع رئيس الحكومة #الشرعية اليمنية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي #السعودية ياخلفان فهل السعودية أهل غدر وخيانة؟



عليك الاعتذار للمملكة وشعبها فهذه إساءة مرفوضة#شبوة_شرعية_بالقوة_العسكرية https://t.co/m7AtIIXE6d — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) August 23, 2019

واضاف: “لم يحترم ضاحي خلفان وجود الرئيس هادي في المملكة وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين. ولم يحترم ضاحي خلفان المملكة التي تدعم الشرعية وتقاتل معها لتحرير كامل اليمن من الحوثي”.

لم يحترم ضاحي خلفان وجود الرئيس هادي في المملكة وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين.



ولم يحترم ضاحي خلفان المملكة التي تدعم الشرعية وتقاتل معها لتحرير كامل اليمن من الحوثي. #ضاحي_خلفان_يسيء_للمملكة https://t.co/m7AtIIXE6d — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) August 23, 2019

واعتبر الخميس أن خلفان تخلّى عن “التربية والأخلاق العربية الأصيلة”.مضيفاً أن “السعودية خط أحمر”، وجدد مطالبته لنائب رئيس شرطة دبي بالإعتذار.

كرامة المضيف من كرامة الضيف ياضاحي وهذه هي عادات العرب وأخلاقها التي تربوا عليها فهل تنازلت عن التربية والأخلاق العربية الأصيلة؟#ضاحي_خلفان_يسيء_للمملكة https://t.co/m7AtIIXE6d — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) August 23, 2019