كاتبة قطرية: ضاحي خلفان بإيعاز من “بن زايد” بصقَ في وجه “بن سلمان”!!
سخرت الإعلامية القطرية المعروفة إلهام بدر، من إهانة ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي ورجل الأمن المقرب من ولي عهد أبوظبي، للسعودية، الذي اعتبر أن من يقاتل إلى جانب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يقاتل “مع رجل غدر وخيانة”. حسب قوله
واعتبرت “بدر” في تغريدةٍ لها بـ”تويتر” تابعتها “وطن” أنّه “غير صحيح إن #ضاحي_خلفان_يسيئ_للمملكة .الصحيح إنه بإيعاز من محمد بن زايد يبصق في وجه محمد بن سلمان قليصته وكيفه”.وفق تعبيرها
جاء ذلك في سياق تعليقها على هاشتاغ #ضاحي_خلفان_يسيئ_للمملكة، والذي دشنه مغردون سعوديون ضدّ “خلفان”، وطالبوه بالاعتذار عن تغريدة اعتبروه مسيئاً فيها للسعودية .
وقال “خلفان” في تغريدته تلك: “الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة”.
وكان الإعلامي السعودي [منصور الخميس] شن هجوماً على [خلفان] وقال: “الذي يقاتل مع رئيس الحكومة الشرعية اليمنية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي السعودية ياخلفان فهل السعودية أهل غدر وخيانة؟”.وطالبه بالاعتذار للمملكة وشعبها عن “الإساءة المرفوضة” .
واضاف: “لم يحترم ضاحي خلفان وجود الرئيس هادي في المملكة وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين. ولم يحترم ضاحي خلفان المملكة التي تدعم الشرعية وتقاتل معها لتحرير كامل اليمن من الحوثي”.
واعتبر [الخميس] أن [خلفان] تخلّى عن “التربية والأخلاق العربية الأصيلة”.مضيفاً أن “السعودية خطذ أحمر”، وجدد مطالبته لنائب رئيس شرطة دبي بالإعتذار.