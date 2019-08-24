كاتبة قطرية: ضاحي خلفان بإيعاز من “بن زايد” بصقَ في وجه “بن سلمان”!!

سخرت الإعلامية القطرية المعروفة إلهام بدر، من إهانة ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي ورجل الأمن المقرب من ولي عهد أبوظبي، للسعودية، الذي اعتبر أن من يقاتل إلى جانب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يقاتل “مع رجل غدر وخيانة”. حسب قوله

واعتبرت “بدر” في تغريدةٍ لها بـ”تويتر” تابعتها “وطن” أنّه “غير صحيح إن #ضاحي_خلفان_يسيئ_للمملكة .الصحيح إنه بإيعاز من محمد بن زايد يبصق في وجه محمد بن سلمان قليصته وكيفه”.وفق تعبيرها

جاء ذلك في سياق تعليقها على هاشتاغ #ضاحي_خلفان_يسيئ_للمملكة، والذي دشنه مغردون سعوديون ضدّ “خلفان”، وطالبوه بالاعتذار عن تغريدة اعتبروه مسيئاً فيها للسعودية .

وقال “خلفان” في تغريدته تلك: “الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة”.

الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2019

وكان الإعلامي السعودي [منصور الخميس] شن هجوماً على [خلفان] وقال: “الذي يقاتل مع رئيس الحكومة الشرعية اليمنية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي السعودية ياخلفان فهل السعودية أهل غدر وخيانة؟”.وطالبه بالاعتذار للمملكة وشعبها عن “الإساءة المرفوضة” .

الذي يقاتل مع رئيس الحكومة #الشرعية اليمنية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي #السعودية ياخلفان فهل السعودية أهل غدر وخيانة؟



عليك الاعتذار للمملكة وشعبها فهذه إساءة مرفوضة#شبوة_شرعية_بالقوة_العسكرية https://t.co/m7AtIIXE6d — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) August 23, 2019

واضاف: “لم يحترم ضاحي خلفان وجود الرئيس هادي في المملكة وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين. ولم يحترم ضاحي خلفان المملكة التي تدعم الشرعية وتقاتل معها لتحرير كامل اليمن من الحوثي”.

لم يحترم ضاحي خلفان وجود الرئيس هادي في المملكة وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين.



ولم يحترم ضاحي خلفان المملكة التي تدعم الشرعية وتقاتل معها لتحرير كامل اليمن من الحوثي. #ضاحي_خلفان_يسيء_للمملكة https://t.co/m7AtIIXE6d — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) August 23, 2019

واعتبر [الخميس] أن [خلفان] تخلّى عن “التربية والأخلاق العربية الأصيلة”.مضيفاً أن “السعودية خطذ أحمر”، وجدد مطالبته لنائب رئيس شرطة دبي بالإعتذار.