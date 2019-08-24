شاهد| موديل عراقية تدخل مسجداً لعمل جلسة تصوير فتشعل غضباً وديوان الوقف السني يتدخّل

فجّرت صور للموديل العراقية جيهان هاشم جدلاً واستياءً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد قيامها بالتقاط صور استعراضية في جامع “النداء” التابع لديوان الوقف السني في العاصمة العراقية بغداد .

وأعرب ديوان الوقف السني عن غضبه من ما قامت به الموديل “هاشم”، وأمر رئيسُهُ عبد اللطيف الهميم بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير أوقاف بغداد الرصافة، طه عبد مرزوك، وعضوية عدد من المشايخ وآخرين.

وأضاف بيان الوقف السني: “أثبتت نتائج التحقيق أن جيهان هاشم دخلت الجامع خارج أوقات الدوام الرسمي ومن دون الحصول على الموافقات الرسمية، وهذا مخالف للقانون”.

ديوان الوقف السني يصدر بيانا بشأن قيام المودل ( جيهان هاشم ) بالتقاط صور في جامع نداء الإسلام ، ويؤكد ان الجوامع… Posted by ‎ديوان الوقف السني العراقي Iraqi Sunni Affairs‎ on Saturday, August 24, 2019

وأشار إلى أنه “سترفع دعوى قضائية بحق المودل”، مبينا أن “هذا الفعل خارج عن السياق العام والمساجد أماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض”.

ورداً على بيان ديوان الوقف السني، قالت جيهان هاشم، عبر “إنستغرام”، إنها تحترم الوقف السني وجميع المراجع، مؤكدة أن ما قامت به لا تقصد منه الإساءة إلى أي طرف.

وأفادت في التدوينة التي أرفقتها بصورة من الجلسة الاستعراضية، بأنها أرادت أن تبعث برسالة للعالم من خلال متابعيها، أن العراق بلد آمن وتبين أيضا أن الإسلام دين تسامح ودين محبة.