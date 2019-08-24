شاهد| بعد نشر “الوثيقة” المثيرة للجدل بينهما .. هل فعلاً هذا الملياردير هو زوج حليمة بولند؟

أثار تداول ما قيل إنّها “وثيقة رسمية” من ملياردير كويتي للإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل، فيما ألمح البعض إلى إمكانية زواجهما، خاصةً وأن “بولند” ذكرت سابقاً زواجها دون كشف اسم العريس.

وتبين الوثيقة المزعومة “توكيلا خاصاً” من الملياردير الكويتي ​فواز مبارك عبد العزيز الحساوي​ لــ”بولند”​، منحها من خلاله كامل الصلاحيات للتصّرف بأملاكه.

وفي إشارةٍ منه للقضية، قال الملياردير “الحساوي​” إن هناك من يريد “تشويه صورته”، دون أن يتطرق للموضوع بشكل مباشر.

وقال:”للأسف الشديد البعض أصبحت لديهم عادة سيئة بخلق قصص وشائعات والتشهير بالسمعة من خلال برامج التواصل الاجتماعي وعليه لابد من وضع حد لهذه الأفعال عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليكونوا عبرة للآخرين”.

وأضاف “وصلنا إلى زمن صرنا فيه نتعوذ من الناس اكثر مما نتعوذ من ابليس اللهم اكفنا شر ناس تترصدنا ولا ندري”.

واستطرد الحساوي ” أشخاص أقرباء وأكثر من اخوه لي يدفعون لأشخاص بحسابات مستعارة من خارج الكويت هذا بلاء وأنا ادعوا لهم بالشفاء من هذا البلاء مع الأسف حسبنا الله ونعم الوكيل”.