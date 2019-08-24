“جريمة ولا في الخيال” .. عربي شكّ في زوجته فقطّعها إلى نصفين!!

ارتكب زوج مصري جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها زوجته، حيثُ أقدمَ على تقطيع جثتها نصفين بسبب شكه في سلوكها.

وتبين من خلال المعاينة التصويرية، أن المتهم قطع جثة زوجته لنصفين، ليتمكن من التخلص منها، حيث حمل الجزء الأول وتخلص منه في “ترعة” المريوطية بمنطقة الهرم، وحمل الجزء الثاني وتخلص منه في مكان أخر.

واعترف المتهم، إن خلافات زوجية مع المجني عليها، بعد شكه في سلوكها، وعلمه بخيانتها له، قرر على أثرها قتلها، وجهز سكينا كبيرا، وسدد لها عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم بدأ في تحويل جثتها لنصفي.

وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تبين أن الجزء المعثور عليه، هو الجزء الأسفل من الجثة.

و اليوم السبت، مدد قاضي محكمة جنوب الجيزة حبس السائق المتهم لـ15 يومًا على ذمة التحقيق.