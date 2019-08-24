بأمر ابن سلمان.. “الخلافة العثمانية” تحولت إلى احتلال ودولة “غازية” في مناهج السعودية الدراسية الجديدة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور قال ناشروها إنها بعض الجزئيات من مناهج التعليم الجديدة في السعودية بعد تعديلها من قبل وزارة التربية، وتصف الخلافة العثمانية بالاحتلال والدولة الغازية بعدما كانت توصف في المناهج القديمة بدولة الخلافة.
وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع من المناهج المعدلة كيف “شن القائد العثماني مصطفى بك حربا على الدولة السعودية الأولى وحرض عليها القبائل في معركة تربة التي انتهت بخسارة العثمانيين أمام قوات السعوديين”.
وزعمت المناهج الجديدة “تعذيب العثمانيين لأئمة الدولة السعودية الأولى وتهجير سكان المدينة ومنطقة الأحساء”.
بالإضافة لذلك، سلطت التغييرات الجديدة الضوء على الحضارات والممالك التي تأسست في شبه الجزيرة العربية، قبل ظهور الإسلام.
وشن ناشطون هجوما عنيفا على وزارة التربية السعودية والنظام السعودي لتشويه التاريخ من أجل الصراعات السياسية، مؤكدين أن الدولة العثمانية حمت الإسلام المسلمين وحافظت على وحدتهم لأكثر من 5 قرون.
ورغم عدم تأكيد الوزارة على تغيير المناهج فإن هذا الحديث يأتي متسقا مع تصريح لوزير التعليم السعودي السابق أحمد العيسى، إذ أكد أن الوزارة تسعى إلى “تنقيح المناهج من أي تأثير لجماعة الإخوان المسلمين وتيار الصحوة”.
كما سبق أن اتهم ولي العهد السعودي بن سلمان جماعة الإخوان “بنشر الأفكار المتطرفة في المملكة إبان لجوء العديد من نشطائها إليها في ستينات القرن الماضي”، هربا من ملاحقات النظام المصري آنذاك.