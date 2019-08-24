بأمر ابن سلمان.. “الخلافة العثمانية” تحولت إلى احتلال ودولة “غازية” في مناهج السعودية الدراسية الجديدة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور قال ناشروها إنها بعض الجزئيات من مناهج التعليم الجديدة في السعودية بعد تعديلها من قبل وزارة التربية، وتصف الخلافة العثمانية بالاحتلال والدولة الغازية بعدما كانت توصف في المناهج القديمة بدولة الخلافة.

التضليل في زمن التطوير

:

في مواجهة الدارما

التركية وتحت مسمى #المناهج_الجديدة وزارة

التربية في #السعودية تلجأ

الى التدليس التاريخي بغية

تشوية تاريخ #الخلافة_العثمانية pic.twitter.com/ZA1lB5CH75 — عبدالرزاق الشايجي (@DrAlshayji) August 23, 2019

وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع من المناهج المعدلة كيف “شن القائد العثماني مصطفى بك حربا على الدولة السعودية الأولى وحرض عليها القبائل في معركة تربة التي انتهت بخسارة العثمانيين أمام قوات السعوديين”.

#المناهج_الجديدة

هرمنا حتى هذه اللحظه :

تدمير الدرعيه على يد العثمانيين المغول الصوفيه أعداء التوحيد

والافتخار بجنود الوطن وتكريم شهداء الواجب عبر مناهجنا فهم يستحقون أكثر

🇸🇦🙂 pic.twitter.com/S4yFOSgCmZ — أمل بنت خالد MBS# 🇸🇦 (@ABK3tb) August 22, 2019

وزعمت المناهج الجديدة “تعذيب العثمانيين لأئمة الدولة السعودية الأولى وتهجير سكان المدينة ومنطقة الأحساء”.

ليس إسمها دولة الخلافة العثمانية ، بل هي دولة الإحتلال العثمانيه ، عاش العرب تحت الإحتلال العثماني الذي سمي زوراً وبهتاناً بـ " الخلافة " والتي كانت دولة الظلم والإستعباد والعنصرية ، شتى انواع التهميش والتمييز ، لم يجنوا منها سوى الفقر والجهل والتخلف ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) August 22, 2019

بالإضافة لذلك، سلطت التغييرات الجديدة الضوء على الحضارات والممالك التي تأسست في شبه الجزيرة العربية، قبل ظهور الإسلام.

هؤلاء الأبطال انتصروا مرتين مره في حياتهم والأخرى بعد موتهم

الأنتصار الأول عندما طردوا الأتراك ومرغوا انوفهم في التراب

اما الإنتصار الثاني عندما تم تعديل #المناهج_الجديده وتم تمريغ انوف اذناب الشعوبيين و اذناب الأتراك في التراب #هويه_الحجاز pic.twitter.com/PbTcQ1fk19 — ابراهيم بن عطالله (@ibharbi) August 22, 2019

وشن ناشطون هجوما عنيفا على وزارة التربية السعودية والنظام السعودي لتشويه التاريخ من أجل الصراعات السياسية، مؤكدين أن الدولة العثمانية حمت الإسلام المسلمين وحافظت على وحدتهم لأكثر من 5 قرون.

#المناهج_الجديدة

ﻣﺎﺫﺍﺣﻘﻖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ

ﺳﻘﻮﻁ #الخلافة_ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ



ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻘﻮا ﺷيئا استعمرهم

ﺍﻟﻐﺮﺏ ففرقﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭقسمهم

لقبائلﻭﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﺘﻨﺎﺣﺮﺓ بعد أن

ﻛﺎﻧﻮاﺷﻌﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﺭﺽ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﻭﻣﺼﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ



علي الصلابي — عبدالرزاق الشايجي (@DrAlshayji) August 23, 2019

واذاحدثتهم عن الخلافة يقولون تطرف وسترجعوناالي زمن ركوب الحميرياليتنا نعودلزمن ركوب الحميرافضل من زماننا الذي ضحكت علينافيه الحميرومانراه👆في الأعلي تسامح

يدرسون لناوالي يوم الناس هذا الخلافةالعثمانية(احتلاعثماني) الخلافة التي لم تتنازل عن شبر وبعدسقوطهااخذالأقصي وماتراه في الأمة pic.twitter.com/MgwldYL4Ed — احمد (@IYeTG3Cs0HuURao) August 19, 2019

نقدر نكون وطنين من دون مانشوه جزء عظيم من تاريخنا .. الخلافة العثمانية تاريخك أنت كمسلم قبل ماتكون تاريخ الاتراك ، كنت اظن ان هالشي بس بالاعلام

لكن للاسف !🚶🏻‍♂️ — بطل الكأس 😩💛✌🏻 (@arya_jong) August 22, 2019

ورغم عدم تأكيد الوزارة على تغيير المناهج فإن هذا الحديث يأتي متسقا مع تصريح لوزير التعليم السعودي السابق أحمد العيسى، إذ أكد أن الوزارة تسعى إلى “تنقيح المناهج من أي تأثير لجماعة الإخوان المسلمين وتيار الصحوة”.

كما سبق أن اتهم ولي العهد السعودي بن سلمان جماعة الإخوان “بنشر الأفكار المتطرفة في المملكة إبان لجوء العديد من نشطائها إليها في ستينات القرن الماضي”، هربا من ملاحقات النظام المصري آنذاك.