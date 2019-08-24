اختطاف ممثلة شهيرة وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية وإجبارها على شرب مياه المجاري!

تعرّضت ممثلة كوميدية شهيرة في زيمبابوي للإختطاف والضرب والتعنيف والإهانة؛ بعد اتهامها بمهاجمة الحكومة.

وقالت الممثلة “سامانثا كورييا” إن رجالاً أتوا إلى منزلها مساءً، وعرّفوا عن أنفسهم على أنهم من الشرطة وعندما اقتحموا الشقة بدأوا يصفعونها وأجبروها على التوجه معهم إلى مكان مجهول.

وذكرت أنهم جردوها من ملابسها والتقطوا صورا لها وهي عارية كما جعلوها تشرب من مياه الصرف الصحي قبل استجوابها حول شريكها ومكاتب القناة التلفزيونية حيث تعمل. وفق صحيفة “ذا غارديان” البريطانية