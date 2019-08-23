شاهد| رجل يصوّر أكثر من 550 امرأة من تحت “التنورة” وينشر الفيديوهات على مواقع إباحية!!

ألقي القبض في إسبانيا على رجل كولومبي اتهم بتصوير فيديوهات تستهدف ما تحت “التنورة” لأكثر من 550 امرأة -بعضهن قاصرات-، دون علمهن داخل شبكة قطارات الأنفاق في مدريد، مستخدماً هاتفًا محمولاً مخبأ في حقيبة ظهر.

وتقول الشرطة الإسبانية إنه قام بتحميل 283 مقطع فيديو على الأقل على مواقع إباحية، ما جذب ملايين المشاهدات.

وأفادت تقارير بأنه مارس هوايته تلك في متاجر للبقالة، وعرف نفسه أحيانًا على النساء اللائي استهدفهن، في محاولة للحصول على صور أكثر وضوحًا، وفق موقع “بي بي سي عربية”.

وبدأت الشرطة الإسبانية في مراقبته، واعتقلته أثناء تصويره امرأة داخل شبكة المترو.

وفي مقطع فيديو نُشر على تويتر، وصفت الشرطة الإسبانية المشتبه به بأنه “أحد أكبر منتهكي خصوصية المرأة”.

وعقب مداهمة منزله، عثرت الشرطة على كمبيوتر محمول وأقراص صلبة، تحتوي على مئات مقاطع الفيديو. ولدى الموقع الإلكتروني الخاص به أكثر من 3500 مشترك.