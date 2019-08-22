“وصلة ردح” وعتاب على تويتر بين خبير إماراتي “فيلسوف عصره” وكاتب سعودي فضح مخططات عيال زايد باليمن

شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصلة عتاب وفضائح بين كاتب سعودي كشف نوايا عيال زايد الخبيثة باليمن، وخبير إماراتي حاول التذاكي حول قصف حقل الشيبة النفطي على الحدود السعودية الإماراتي.

وقال الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي في تغريدة رصدتها “وطن”، :” رسالة من ابن التحالف إلى رجال الإمارات والسعودية، الحوثة استهدفوا حقل نفطي يبعد أكثر من ألف كيلو متر من شمال اليمن بعد مضي 53 شهرا”، مضيفاً :” كمتتبع عن قرب للحرب في اليمن السنوات الأولى للعمليات كانت ناجحة بكل المقاييس، فماذا حدث في الفترة الأخيرة ارجو مراجعة اسلوب إدارتكم للحرب الامر واضح “.

رسالة من ابن التحالف إلى رجال الإمارات والسعودية

الحوثة استهدفوا حقل نفطي يبعد أكثر من ألف كيلو متر من شمال اليمن بعد مضي 53 شهرا

كمتتبع عن قرب للحرب في اليمن السنوات الأولى للعمليات كانت ناجحة بكل المقاييس، فماذا حدث في الفترة الأخيرة ارجو مراجعة اسلوب إدارتكم للحرب

الامر واضح — خلفان الكعبي (@KhalfanAlkaabi5) August 21, 2019

وما لبث ان انتهى من تغريدته الخبيثة، حتى رد عليه الكاتب السعودي سليمان العقيلي، وفق ما رصدت “وطن”، قائلاً له :” الامر واضح با خلفان.. هل تريدون طرد النفوذ السعودي من اليمن كله؟ يمن جنوبي تسيطرون عليه يكرس يمنآ شماليآ تسيطر عليه ايران! وتريدون اسقاط الحكومة الشرعية (صديقة الرياض) لكي يتحقق هذا السيناريو. ولا يبق في اليمن صديق للسعودية !؟ هكذا الامر واضح يا خلفان سجل يا تاريخ واشهد يازمن “.

الامر واضح با خلفان..

هل تريدون طرد النفوذ السعودي

من اليمن كله؟

يمن جنوبي

تسيطرون عليه

يكرس يمنآ شماليآ

تسيطر عليه ايران!

وتريدون اسقاط الحكومة الشرعية (صديقة الرياض)لكي يتحقق هذا السيناريو.

ولا يبق في اليمن صديق للسعودية !؟

هكذا

الامر واضح يا خلفان

سجل يا تاريخ واشهد يازمن https://t.co/vRditShWTn — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 21, 2019

ومن جانبه علق المغرد السعودي الشهير “مجتهد” على السجال الذي شهده “تويتر” بين الكعبي والعقيلي متسائلاً :” هل تعمد الكبار إفهام الصغار أنهم مختلفون أو هو صراع تويتري مفتعل لتبييض وجه السعودية؟ “.

وأضاف مجتهد في تغريدته :” المحسوبون على الإمارات والمحسوبون على السعودية في مواجهة وتبادل اتهامات وفتح ملفات قديمة”.

هل تعمد الكبار إفهام الصغار أنهم مختلفون أو هو صراع تويتري مفتعل لتبييض وجه السعودية؟



المحسوبون على الإمارات والمحسوبون على السعودية في مواجهة وتبادل اتهامات وفتح ملفات قديمةhttps://t.co/BBXAHwksUe — مجتهد (@mujtahidd) August 22, 2019

وكان الخبير العسكري الاماراتي “المتذاكي” قال إنه لن يتم السماح بعودة معسكرات الحكومة الشرعية إلى محافظات الجنوب.

وقال الكعبي ان هذا القرار نهائي، داعيا الحكومة الشرعية إلى فهم ذلك. وهاجم الكعبي الحكومة الشرعية مؤكدا أنها تشبه الحوثيين.

واضاف “الشرعية تقليدا لأسيادهم –جماعة الحوثيين في المؤتمرات السابقة يعلنون امتناعهم عن حضور حوار جدة، لا أدري ما هي انجازاتكم ومن أنتم حتى تمتنعوا عن حضور حوار دعا له التحالف”.

وختم موبخا الحكومة الشرعية “ستحضرون صاغرين… الأفضل أن تحضروا… الجنوب لن يقبل جحافلكم وميليشياتكم …كلام نهائي أفهمتم؟”

وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج #الإمارات_تنقلب_على_السعودية، عقب دعم أبوظبي للقوات الانفصالية في هجومها على الحكومة الشرعية المدعومة من قبل السعودية في عدن، وسيطرتها على قصر معاشيق، في انقلاب على الشرعية التي تحارب السعودية لأجلها حسب ما زعمت في بداية الحرب على اليمن.