طفل سعودي
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هذا ما جنته السعودية العظمى من ثقافة “المنشار”.. “شاهد” طفل سعودي أمسك السكين وتوعد معلماته: “والله لأذبحكن”

كتب خاص "وطن"
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بفيديو لطفل سعودي، ظهر يمسك بسكين كبير ويتوعد المعلمات ويحلف بالله أنه سيذبحهن في حالة التدريس له بدلا من المدرسين.

الفيديو الذي فجر موجة غضب واسعة بين السعوديين وتم تداوله على نطاق واسع،  أظهر الطفل وهو يمسك بسكين كبير، ويقول حالفا بالله ومهددا إنه سيقتل النساء في حال قررن تدريسه في المدرسة.

ولفت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الفيديو المتداول، جاء بعد قرار المملكة بتمكين المعلمات من تدريس الصفوف الابتدائية للبنين.

وفي أول تحرك تجاه الفيديو المتداول، وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية، الشيخ سعود المعجب، بضبط وإحضار صاحب الفيديو.

وكان وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن الأسبوع الجاري، إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات، في أكثر من 1400 مدرسة في السعودية

وأكد آل الشيخ، أن تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة هذا العام، الذي أقره مجلس الوزراء، سيفتح آفاقا تربوية جديدة، ويضيف توسعا كبيرا في رياض الأطفال، بإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات في أكثر من 1400 مدرسة.

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