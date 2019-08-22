هذا ما جنته السعودية العظمى من ثقافة “المنشار”.. “شاهد” طفل سعودي أمسك السكين وتوعد معلماته: “والله لأذبحكن”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو لطفل سعودي، ظهر يمسك بسكين كبير ويتوعد المعلمات ويحلف بالله أنه سيذبحهن في حالة التدريس له بدلا من المدرسين.

الفيديو الذي فجر موجة غضب واسعة بين السعوديين وتم تداوله على نطاق واسع، أظهر الطفل وهو يمسك بسكين كبير، ويقول حالفا بالله ومهددا إنه سيقتل النساء في حال قررن تدريسه في المدرسة.

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النائب العام يوجه بالقبض على شخص قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر" يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء لـ"التعليم". pic.twitter.com/YkSWjCv7VI — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 22, 2019

ولفت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الفيديو المتداول، جاء بعد قرار المملكة بتمكين المعلمات من تدريس الصفوف الابتدائية للبنين.

وفي أول تحرك تجاه الفيديو المتداول، وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية، الشيخ سعود المعجب، بضبط وإحضار صاحب الفيديو.

وكان وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن الأسبوع الجاري، إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات، في أكثر من 1400 مدرسة في السعودية

وأكد آل الشيخ، أن تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة هذا العام، الذي أقره مجلس الوزراء، سيفتح آفاقا تربوية جديدة، ويضيف توسعا كبيرا في رياض الأطفال، بإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات في أكثر من 1400 مدرسة.