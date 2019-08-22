“شاهد” فضيحة بجلاجل لقادة الحصار في اعتراف “ذبابة” إلكترونية: ما نفع معهم “مقاطعة ولا حصار ولا سب ولا قذف”
في اعتراف صريح بانتصار قطر على دول الحصار وعدم خضوعها لابتزاز السعودية والإمارات، اعترف حساب تابع لكتائب الذباب الإلكتروني بأن كل محاولات قادة الحصار لتشويه قطر وشيطنتها باءت بالفشل.
وأعاد ناشطون على نطاق واسع تداول رد أحد الحسابات التابعة لكتائب الذباب، على خبر أوردته “سي إن بي سي العربية” عن ارتفاع موجودات البنوك في قطر في يوليو بنسبة 4.4% إلى 1.45 تريليون ريال.
ودون صاحب الحساب في نبرة يائسة ردا على الخبر وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”اهب مانفع فيهم مقاطعة ولا حصار ولا سب ولا شتم ولا ذباب”
وأثار الرد سخرية واسعة بين المغردين القطريين، الذين عبروا عن فرحتهم وافتخارهم بقيادتهم التي قهرت الحصار وأحرجت قادته على مستوى العالم بكشف كذب الإدعاءات الملفقة ضد قطر ومزاعم دعمها للإرهاب.
وارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بشهر يوليو الماضي بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 1448.4 مليار ريال، بينما انخفضت بشكل هامشي مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه.
وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر يوليو ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات البنكية بنسبة 1% على أساس شهري إلى 981 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي بنحو 15.7 مليار ريال إلى 600 مليار ريال، مقابل انخفاض قروض القطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 290.5 مليار ريال.
في المقابل انخفض إجمالي الودائع بنسبة 1.4% على أساس شهري إلى 814 مليار ريال وذلك بضغط من تراجع ودائع القطاع العام بنحو 13.2 مليار ريال إلى نحو 252 مليار ريال، مقابل صعود ودائع القطاع الخاص بنحو 3.7 مليار ريال 354.4 مليار ريال.