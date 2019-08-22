“شاهد” فضيحة بجلاجل لقادة الحصار في اعتراف “ذبابة” إلكترونية: ما نفع معهم “مقاطعة ولا حصار ولا سب ولا قذف”

في اعتراف صريح بانتصار قطر على دول الحصار وعدم خضوعها لابتزاز السعودية والإمارات، اعترف حساب تابع لكتائب الذباب الإلكتروني بأن كل محاولات قادة الحصار لتشويه قطر وشيطنتها باءت بالفشل.

وأعاد ناشطون على نطاق واسع تداول رد أحد الحسابات التابعة لكتائب الذباب، على خبر أوردته “سي إن بي سي العربية” عن ارتفاع موجودات البنوك في قطر في يوليو بنسبة 4.4% إلى 1.45 تريليون ريال.

اللهم لك الحمد ..

خلك من الخبر .. شوف اللي معلق تحت ..👇👇

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/XQFSSpUwQT — معاذ الربيعي (@mooaatth_QR) August 21, 2019

ودون صاحب الحساب في نبرة يائسة ردا على الخبر وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”اهب مانفع فيهم مقاطعة ولا حصار ولا سب ولا شتم ولا ذباب”

وأثار الرد سخرية واسعة بين المغردين القطريين، الذين عبروا عن فرحتهم وافتخارهم بقيادتهم التي قهرت الحصار وأحرجت قادته على مستوى العالم بكشف كذب الإدعاءات الملفقة ضد قطر ومزاعم دعمها للإرهاب.

مقهور هــ المسكين 😂😂😂 — مشاري🇶🇦🇶🇦كلنا- تميم المجد🇶🇦🇶🇦 (@AtibiMshari) August 21, 2019

الله يحفظكم ويزيدكم من خيره مؤكد انا هذا حدث بفضل الله اولا وحنكت وحكمة القائمين على ادارة اقتصاد البلد بكل مسمياتهم اما من ينبحون هنا او هناك فليس لهم اي اثر يذكر.. — ابوطارق (@E1O7BI2QJ0kVYYf) August 21, 2019

قال الله تعالى في صورة إبراهيم(واد تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرت أن عذابي لشديد) صدق الله ؛إن آيات الله تطبق على أرض الواقع ؛فقطر التي تسعى إلى إنجاز الخير و لا تسعى إلى تدمير الأمة العربية و تشكر الله يزدها الله من فضله؛و الدي يسعى لشر و إلى تدمير الأمة يلقى غيا وخسرانا — Noureddine (@Nouredd71709938) August 21, 2019

وارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بشهر يوليو الماضي بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 1448.4 مليار ريال، بينما انخفضت بشكل هامشي مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه.

وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر يوليو ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات البنكية بنسبة 1% على أساس شهري إلى 981 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي بنحو 15.7 مليار ريال إلى 600 مليار ريال، مقابل انخفاض قروض القطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 290.5 مليار ريال.

في المقابل انخفض إجمالي الودائع بنسبة 1.4% على أساس شهري إلى 814 مليار ريال وذلك بضغط من تراجع ودائع القطاع العام بنحو 13.2 مليار ريال إلى نحو 252 مليار ريال، مقابل صعود ودائع القطاع الخاص بنحو 3.7 مليار ريال 354.4 مليار ريال.