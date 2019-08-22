“شاهد” غادة عويس جعلت المرتزق جيري ماهر يتصبب عرقا أمامها: لو كان معي وزير خارجية إسرائيل لما قال ذلك

وضعت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، المرتزق اللبناني “جيري ماهر” الذي يتصدر دائما للدفاع عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في موقف محرج أثناء استضافته على شاشة الجزيرة بأحد البرامج الحوارية.

وفي الحلقة الماضية من برنامج “الاتجاه المعاكس” كان جيري ماهر ضيف غادة عويس، وزعم أن إيران أقدم من إسرائيل بـ7 آلاف سنة، عندما سألته: لماذا استقدمت الإمارات إسرائيل للمشاركة في حماية المياه الخليجية.

جيري ماهر: وجود إسرائيل أقدم من #إيران، غادة عويس: لو كان معي وزير الخارجية الإسرائيلي لما قال ذلك pic.twitter.com/5Ahczqqqiu — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 21, 2019

لتحرجه مذيعة الجزيرة:”لو كان معي وزير الخارجية الإسرائيلي ما قال هذا، هذا ترويج للتزوير”

وتحول جيري ماهر إلى “بوق” للديوان الملكي السعودي يدافع عنه باستماتة عمياء دون بينة، ما عرضه لانتقادات شديدة ووصفه بأنه أصبح سعودي أكثر من السعوديين أنفسهم بعدما وصف ابن سلمان وآل سعود سابقا بأنهم أحفاد الملوك والأنبياء.

ويشار إلى أنه قبل أشهر عقد وزير الإعلام السعودي اجتماعا مثيرا للجدل شمل معظم رؤوس التطبيل للنظام وولي العهد على رأسهم أنور مالك والكويتي فهد الشليمي ويبدو أن جيري ماهر كان حاضرا بالطبع ولكن لم يسلط عليه الضوء إعلاميا كما الآخرين.