شاهد| “اختطاف” 4 أطفال داخل مركبة في سلطنة عمان يثير جدلاً واستياءً ومطالبات بالمحُاسبة

أثار مشهد تمثيلي قام به شابان في سلطنة عمان تمثّل باختطاف أربعة أطفال داخل مركبة، جدلاً واستياءً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ويُظهر المشهد لحظة تقدّم شابين مقنّعين نحو مركبة بها أربعة أطفال، ثم يستقلانها ويتحركان بها إلى إحدى المناطق وسط صراخ وبكاء الأطفال.

مطالبات بإتخاذ إجراءات قانونية ضد يوتيوبر بتهمة ترويع الاطفال #سلطنة_عمان

عبر : @q1q555

pic.twitter.com/pKYsiL7S0p — هيئة المشاهير (@AlmobarkNadiia) August 22, 2019

وخلال عملية الإختطاف “الوهمية” يُجري أحدُ الخاطفين مكالمةً هاتفية يسأل فيها عن جهوزية المكان المخصص لإخفاء الأطفال فيه.

ويبدو أن الشابين أرادا إيصال رسالة توعوية لتحذير أولياء الأمور بضرورة الانتباه إلى أبنائهم من عمليات الاختطاف-التي هي أصلاً غير موجودة في السلطنة-، لكنّ مغرّدين رأوا انهم اختاروا طريقة غير صحيحة لذلك، وأثار ردود فعلٍ غاضبة من جانب المغرّدين.

وقال الاعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي: “لأي مرحلة وصلنا ، نستغل مشاعر فئة الأطفال الأبرياء والتي قد ينتج عنها عقد نفسية ، فإن كان أصحاب المقطع يريدون إيصال رسالة فهذه ليست الطريقة الصحيحة”.

لأي مرحلة وصلنا ، نستغل مشاعر فئة الأطفال الأبرياء والتي قد ينتج عنها عقد نفسية ، فإن كان أصحاب المقطع يريدون إيصال رسالة فهذه ليست الطريقة الصحيحة

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أعتذر عن إدراج المقطع ولكن يحب إيقاف وبقوة هذه الممارسات اللا مسؤولة .@oman_pp pic.twitter.com/X3euMwFaoY — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) August 22, 2019

فيما تساءلت المغرّدة “نجاة الكلباني”: ” فيه عدة أسئلة على هذا الفيديو. من هؤلاء؟ ومن أعطاهم الحق يقوموا بهذه التجربة؟ وما علاقتهم بالأطفال؟ يعني هل المقصود من هذا الفيديو أن يكون فيديو توعوي مثلاً؟ هذا انقلب لفيلم رعب والأطفال مساكين ليش يتم تعريضهم لهذه التجربة المريعة. نتمنى من الجهات المعنية محاسبة هؤلاء”.

فيه عدة أسئلة على هذا الفيديو. من هؤلاء؟ ومن أعطاهم الحق يقوموا بهذه التجربة؟ وما علاقتهم بالأطفال؟ يعني هل المقصود من هذا الفيديو أن يكون فيديو توعوي مثلاً؟ هذا انقلب لفيلم رعب والأطفال مساكين ليش يتم تعريضهم لهذه التجربة المريعة. نتمنى من الجهات المعنية محاسبة هؤلاء. — نجاة الكلباني (@NKalbani) August 22, 2019



أمّا المغرّد “فهد الحضرمي” فاعتبر أنّ الشابين يبحثان عن الشهرة من وراء هذا المشهد، مطالباً لجنة حماية الطفل بالتدخل ومحاسبتهما؛ بسبب الضرر النفسي الذي لحق بالأطفال. وهو الرأي الذي شاركه فيخ مغرّد آخر يُدعى “سواح”.

يبحثوا عن الشهره بطريقتهم ولكن لجنة حماية الطفل في السلطنة إن شاء الله ستكون لها كلمة في حماية هؤلاء الأطفال ومحاسبة منتجي هذا الفيديو … الرعب والخوف والإساءه النفسية للأطفال واضحه للعيان وغير مقبول… — فهد الحضرمي (@fa004357) August 22, 2019