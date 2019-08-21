حقل الشيبة النفطي
حقل الشيبة النفطي
الهدهد

موقع استخباري يكشف معلومة هامة عن الهجوم الذي استهدف حقل الشيبة النفطي بالسعودية

كتب وطن
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كشف موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباري، عن معلومة هامة وجديدة متعلقة بالهجوم الذي شنّه الحوثيون يوم السابع عشر من آب/أغسطس الجاري على حقل الشيبة النفطي .

وبحسب ما  ذكره الموقع الإستخباري، فإن  الهجوم تزامن مع زيارة قام بها وفد سعودي إماراتي إلى الحقل وسط حديث عن مشروع سعودي لتخزين كميات النفط الاستراتيجية في حقل الشيبة.

وكان المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، قال إن سلاح الجو المسير “نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان (عمليات ) على ”.

وأضاف “سريع” أن “عشر طائرات مسيرة استهدفت حقلا ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة”.

ولفت إلى أن “حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة، ويتسع لأكثر من مليار برميل”.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح،  إن حقل الشيبة البترولي، جنوب شرقي البلاد تعرض لـ”عمل إرهابي” بطائرات مسيرة.

وأوضح الفالح في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية”.

وأكد أن “إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي”.

وفي أعقاب الهجوم، قال عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة  إن استهداف حقل الشيبة النفطي “درس مشترك وإنذار مهم للإمارات”.

وهدد الحوثي في خطابه من أن قدرات جماعته العسكرية ستتطور أكثر حال استمرت عمليات التحالف في اليمن.

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