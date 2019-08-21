كاتب سعودي لا يزال يسخر من مساحة قطر وسكانها رغم أن الدولة الصغيرة أوقعت 4 دول على وجوههم وأوحلتهم بالطين

عاد الكاتب السعودي المتصهين محمد آل الشيخ، للهجوم على قطر بإسطوانته المشروخة التي يبدو أنه لا يعرف غيرها بسخريته من مساحة قطر وتعدادها السكاني الصغير.

“آل الشيخ” وفي تغريدة عرضته لهجوم عنيف من بل النشطاء دعا الدوحة لفتح أبوابها أمام أهل غزة إن كانت قطر صادقة في دعمهم فعلا، حسب زعمه.

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”دويلة قطر عدد سكانها الاصليين لا يكاد يصل الى ٢٠٠ الف نصفهم نساء ومايزيد على ٦٠ ٪ منهم اعمارهم لا تتجاوز العشرين سنة”

دويلة قطر عدد سكانها الاصليين لا يكاد يصل الى ٢٠٠ الف نصفهم نساء ومايزيد على ٦٠ ٪ منهم اعمارهم لا تتجاوز العشرين سنة، اي انهم دويلة بلا شعب، فلماذا لا تفتح ابوابها لاهل غزة لو كانوا يريدون بصدق دعمعم؟.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 20, 2019

وتابع:”اي انهم دويلة بلا شعب، فلماذا لا تفتح ابوابها لاهل غزة لو كانوا يريدون بصدق دعمعم؟.”

وقوبلت تغريدة الكاتب السعودي المتصهين الذي دعا السعودية لمنع الفلسطنيين من الحج العام المقبل، بهجوم وسخرية واسعة من قبل النشطاء.

وصفعه أحد النشطاء بقوله:”الحمد لله قطر الصغيرة جداً ماتقصر مع البعيد كيف مع القريب أهل فلسطين ، لكن العيب و الشرهة على دولة تصف نفسها بالعظمى و أنها حامية حمى المسلمين نكتشف أنها تدعم اليهودي المحتل و تشرعن إحتلاله و تمهد له الطريق لهدم الأقصى و إقامة المعبد اليهودي مكانه”

الحمد لله قطر الصغيرة جداً ماتقصر مع البعيد كيف مع القريب أهل فلسطين ، لكن العيب و الشرهة على دولة تصف نفسها بالعظمى و أنها حامية حمى المسلمين نكتشف أنها تدعم اليهودي المحتل و تشرعن إحتلاله و تمهد له الطريق لهدم الأقصى و إقامة المعبد اليهودي مكانه !! — محارب قديم (@QIpsxKkspy46EZu) August 20, 2019

وأحرجه آخر بقوله:”ال 200 الف ركعو 50 مليون ياطقعان”

ال 200 الف ركعو 50 مليون ياطقعان — فيصل (@ais3l_5_m) August 20, 2019

وسخر منه ثالث بقوله:”ألا تخجلون من أنفسكم انكم تحاصرون دوله صغيرة واعمارهم لا تتجاوز العشرين، وبالمقابل تحية كبيرة لهذة الدوله الصغيرة التي جعلتكم تثرثرون بلا فائدة وتضربون أخماس بأسداس بعد أكثر من800يوم من الحصار”

الاتخجلون من أنفسكم انكم تحاصرون دوله صغيرة واعمارهم لا تتجاوز العشرين

وبالمقابل تحية كبيرة لهذة الدوله الصغيرة التي جعلتكم تثرثرون بلا فائدة وتضربون أخماس بأسداس بعد أكثر من800يوم من الحصار

200الف رجل أوقعوا أربعة دول على وجوههم ووحلوها بالطين

اخجل من نفسك وفكر قبل أن تكتب(قطر) — احمد عوني ابو قطر (@ahmadaune) August 20, 2019

واضاف:”200الف رجل أوقعوا أربعة دول على وجوههم ووحلوها بالطين اخجل من نفسك وفكر قبل أن تكتب(قطر)”

وكان الكاتب السعودي المتصهين محمد آل الشيخ، أطلق دعوة أثناء موسم الحج بمنع الفلسطينيين من أداء فريضة الحج العام المقبل، بعد تداول فيديو وهم يهتفون نصرة للقدس التي تعرضت أول أيام عيد الأضحى إلى حملة إسرائيلية ممنهجة باقتحام المسجد الأقصى.

وأثارت تغريدة آل الشيخ التي رصدتها “وطن” جدلاً واسعاً، بعدما هاجم الفلسطينيين واهانهم بلفظ خارج وهو الامر الذي اعتبره كثيرون أنه تسيس تتبع المملكة بحق الحجيج، قائلاً :” بجب منع كلاب حماس من الحج السنة القادمة لانهم رفثوا وفسقوا في حج هذه السنة، وليحجوا الى الدويلة بدلا من مكة “.

وكان ناشطون تداولوا فيديو، أظهر مجموعة من الفلسطينيين وهم يهتفون بـ” الروح وبالدم نفديك يا أقصى”، عند مشعر منى أثناء تأديتهم لمناسك الحج، تزامناً مع اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين الاسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.