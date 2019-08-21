“شاهد” لمجرد التسلية.. 6 أشخاص أوسعوا شابا من ذوي الإعاقة “ضربا وسبا” وغضب واسع في مصر

عمت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب عارمة عقب تداول فيديو أظهر تعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية بمحافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.

وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع واقعة الاعتداء على شاب معاق في جميع أنحاء جسده، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه.

وطالب مستخدمو “فيس بوك” جهات الأمن، بالتحرك وضبط المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة.

أحد أهالي قرية “كفر إبراش” والتي حدث بها الواقعة علق في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية على فيديو تعذيب الشاب قائلا: “كانوا بيتسلوا بضربه”

وقال مصطفى، إن الشاب المجني عليه لا يؤذي أحدا، وأنه يذهب إلى عدد من الأماكن والمحال، ويجلس بها بصحبة الموجودين بها ليستأنس بهم، ولا يقوم بأي أعمال شغب.

وأكد أن صاحب محل الحلاقة الذي شهد الواقعة يدعى “شريف”، وأن المشاركين في الضرب، من أصدقائه بالمحل، وأحدهم قام بتصوير الفيديو، وتم تسريبه إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصطفى، أن السبب وراء قيامهم بهذا الأسلوب العدائي ضد الشاب، هو مجرد التسلية بضربه، والدليل أنهم يظهرون وهم يضحكون، ولا تظهر على أي منهم علامات الغضب التي تشير إلى أنه ارتكب فعلا أغضب أحدهم.

هذا وقال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إنه جرى إرسال قوة من الشرطة إلى قرية كفر إبراش، للتحري بشأن واقعة الاعتداء.

وقال مصدر قضائي إن عقوبة المتهمين الذين ظهروا في فيديو الاعتداء على الشاب المعاق ذهنيا بإحدى قرى مركز مشتول بالشرقية، تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو الغرامة بين 5-50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وأوضح المصدر أن تلك العقوبة هي الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي تم إقراره وإعلانه بالجريدة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ.

وقال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية إنه تم ضبط 3 من المتهمين الذين ظهروا خلال فيديو الاعتداء على معاق الشرقية بالضرب، وذلك بعد ضبط 3 آخرين في وقت سابق ليرتفع الإجمالي لـ 6 أشخاص.