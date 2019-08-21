“شاهد” الإعلامية الكويتية حليمة بولند تُفسد محاولات السعودية شيطنة السياحة في تركيا بهذا الفيديو

في الوقت الذي تسعى فيه وسائل إعلام سعودية إلى شيطنة السياحة في تركيا، محاولةً ثني السعوديين عن التوجه إليها، نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند فيديو من قلب تركيا، جمعها برئيس مجلس اتحاد السياحة التركيّ.

ووجه المسؤول التركي عبر “سناب شات” حليمة بولند، رسالة لجميع السائحين من مختلف الدول، قائلاً إنّ تركيا بلد جميلة وآمنة، “تعالوها بدون خوف”.

بعد الإعتداءات المتكرره على الخليجيين

رئيس السياحة التركي يظهر عبر سناب حليمة بولند للترويج عن الامن والامان بتركيا

: “ تركيا آمنه .. تعالو ما تخافو “ pic.twitter.com/Np2Z7U7tan — هيئة المشاهير (@AlmobarkNadiia) August 21, 2019

ولم تمنع الحملات الإعلامية السعودية لمقاطعة السياحة في تركيا، السعوديين من السفر إليها غير مكترثين للروايات عن اعتداءات وانتهاكات بحق مواطنين سعوديين في تركيا.

ويرى الباحث في الاقتصاد التركي يوسف كاتب أوغلو أن حملات المقاطعة التي دعا إليها الإعلام السعودي “استهداف حقيقي من قبل الحكومة السعودية للسياحة في تركيا”.

وطبقا لكاتب أوغلو فإن “النوايا المبيتة ضد تركيا من السعودية والإمارات تصاعدت منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وبعد انكشافهم تم اللجوء إلى إعادة إحياء تلك السيناريوهات والحديث عن اختفاء مئات الأشخاص دون إعلان أسمائهم”.

ويتابع “السعودية تقوم بذلك بهدف الضغط على تركيا وشيطنتها بعد أن أصبحت دولة واعدة في المنطقة، لكن في النهاية لن تكون هناك قيمة لمثل هذه الأحاديث والشعوب تدرك حقيقة الافتراءات والأكاذيب، وتعرف جيدا أن تركيا بلد آمن ويرحب بكل السياح، وتقدم كل التسهيلات للمستثمرين الذين يأتون إليها تحديدا من البلدان العربية والخليجية وفي مقدمتهم السعودية”.