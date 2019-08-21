حليمة بولند في تركيا
حليمة بولند في تركيا
Videoالهدهد

“شاهد” الإعلامية الكويتية حليمة بولند تُفسد محاولات السعودية شيطنة السياحة في تركيا بهذا الفيديو

كتب وطن
0

في الوقت الذي تسعى فيه وسائل إعلام سعودية إلى شيطنة ، محاولةً ثني السعوديين عن التوجه إليها، نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند فيديو من قلب تركيا، جمعها برئيس مجلس اتحاد السياحة التركيّ.

ووجه المسؤول التركي عبر “سناب شات” حليمة بولند، رسالة لجميع السائحين من مختلف الدول، قائلاً إنّ تركيا بلد جميلة وآمنة، “تعالوها بدون خوف”.

ولم تمنع الحملات الإعلامية لمقاطعة السياحة في تركيا، السعوديين من السفر إليها غير مكترثين للروايات عن اعتداءات وانتهاكات بحق مواطنين سعوديين في تركيا.

ويرى الباحث في الاقتصاد التركي يوسف كاتب أوغلو أن حملات المقاطعة التي دعا إليها الإعلام “استهداف حقيقي من قبل الحكومة السعودية للسياحة في تركيا”.

وطبقا لكاتب أوغلو فإن “النوايا المبيتة ضد تركيا من السعودية والإمارات تصاعدت منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وبعد انكشافهم تم اللجوء إلى إعادة إحياء تلك السيناريوهات والحديث عن اختفاء مئات الأشخاص دون إعلان أسمائهم”.

ويتابع “السعودية تقوم بذلك بهدف الضغط على تركيا وشيطنتها بعد أن أصبحت دولة واعدة في المنطقة، لكن في النهاية لن تكون هناك قيمة لمثل هذه الأحاديث والشعوب تدرك حقيقة الافتراءات والأكاذيب، وتعرف جيدا أن تركيا بلد آمن ويرحب بكل السياح، وتقدم كل التسهيلات للمستثمرين الذين يأتون إليها تحديدا من البلدان العربية والخليجية وفي مقدمتهم السعودية”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

كاتب سعودي متصهين يتباهى بانضمامه لأسرة صحيفة إسرائيلية: لأول مرة بالتاريخ ولم يسبقني…

الهدهد

بعد طعنه بالعُمانيين ووصفهم بالمرتزقة.. “المسكري” يُخرس محمد البشري…

فيديو

فيديو أشعل المواقع لفتاة سعودية منقّبة مع موظف داخل أحد المحال التجارية!

الهدهد

بعد فيديو “مناهل العتيبي”.. فتيات “السعودية العظمى” يُطالبن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.