شاهد| أعلى حضور تاريخي وتحية كبيرة للسلطان قابوس .. هكذا أشعل تامر حسني مهرجان صلالة

أحيا النجم تامر حسنى أمس أضخم حفلات مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عمان، وسجل للمرة الثالثة أعلى حضور جماهيري في تاريخ المهرجان.

وقبل الغناء ألقى الفنان تامر حسنى كلمة حب من القلب للشعب العُماني على كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم له، ووجه شكرًا حارًا لمجهود إدارة المهرجان، واختتم الكلام بتحية كبيرة إلى السلطان قابوس بن سعيد.

وغنى تامر حسني لأكثر من ساعتين أشهر أغانيه، وسط حب وصراخ جماهيري متواصل، ما جعل “تامر” يقول: “أول مرة في حياتي مسمعش صوت فرقتي الموسيقية من حماس الجماهير”.

وأعلن عن فرحته التامة بهذا الحماس ثم بدأ الغناء من ألبوم عيش بشوقك، والذي أحدث ضجة عارمة جديدة في المسرح، ومنها “عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، حلم سنين..” وغيرها من الأغاني.

وأخيراً وقبل انتهاء الحفل شكر “تامر” السفير المصري محمد غنيم على استضافته واهتمامه به وبكل أفراد فرقته الموسيقية، تميز الحفل بتجميعة كبيرة من الجمهور العُماني ومختلف الجاليات العربية والكثير من الجالية المصرية حاملين أعلام مصر محتفلين بنجاح ابن بلدهم على أرض السلطنة.