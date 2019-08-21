رسالة مؤثرة من ملك الأردن لفتاة فاجئته بهدية غير تقليدية.. هذا ما جاء فيها

بعث ملك الأردن عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، برسالة لفتاة أردنية فاجئته بهدية غير تقليدية.

ونشر الملك في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) صورة وهو يحمل هدية تمثلت في لوحة فنية وعلق: “ابنتي العزيزة ياقوت الطراونة، وصلتني هديتك الجميلة التي تعكس إبداعك وتفانيك في عمل ما تحبين”.

ابنتي العزيزة ياقوت الطراونة، وصلتني هديتك الجميلة التي تعكس إبداعك وتفانيك في عمل ما تحبين، وعلمت أنك أمضيت شهورا طويلة ترسمين هذه اللوحة الزاخرة بالتفاصيل المميزة، واصلي بنيتي مسيرتك بعزم واجتهاد، ولك مني كل التقدير والدعم pic.twitter.com/yv8EXG0Y1I — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 20, 2019

وأضاف: “علمت أنك أمضيت شهورا طويلة ترسمين هذه اللوحة الزاخرة بالتفاصيل المميزة، واصلي بنيتي مسيرتك بعزم واجتهاد، ولك مني كل التقدير والدعم”.

ودائما ما يتفاعل الملك عبدالله مع مواطنيه بشكل خاص ولافت، حيث سبق أن رد على فتاة بعثت له برسالة “معايدة وعتاب” في منشور على صفحتها بفيس بوك.

وكانت الفتاة الأردنية هديل رأفت الهناندة قامت بكتابة رسالة تهنئة للملك الأردني عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده، كما حملت الرسالة التي كتبتها في يناير من أوائل العام الجاري عتابا من الفتاة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وآخر ما كانت تتوقعه هديل هو أن يقوم الملك بقراءة رسالتها والرد عليها.

مولاي صاحب الجلالة الهاشمية شكككرااا على كلماتك الشخصية لي شككرااا من قلبي ❤️❤️❤️❤️كتبت اليوم في ميلادك الميمون ولم… Posted by HaDeel R HanaNdeh on Wednesday, January 30, 2019

وسبق ذلك أيضا استضافة الملك عبدالله الثاني وابنه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عامل الوطن خالد الشوملي في مكان إقامة الملك عبدالله، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع منتخب سوريا ضمن بطولة كأس آسيا التي تقام في الإمارات.

وجاءت هذه الاستضافة بعد أن شوهد العامل الشوملي وهو يتابع مباراة سابقة في إطار البطولة من خلف زجاج أحد المقاهي في العاصمة الأردنية عمان.