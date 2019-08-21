تطوّر خطير .. السعودية تغدر بمواطن قطري وابنه وتختطفهما بعد موافقتها على دخولهما أراضيها!

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر عن تلقيها معلومات موثوقة عن الاختفاء القسري للمواطن القطري علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر 70 عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر 17 عاما، في المملكة العربية السعودية.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها الأربعاء إنّ المواطن القطري وابنه دخلا المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس 15 أغسطس 2019م والمعلومات الواردة تفيد بأنهما اختفيا قسرا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما، وإخفاؤهما إلى مكان غير معلوم.

وأدانت اللجنة الوطنية الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه، واعتبرته مخالفاً لكافة المواثيق الدولية والإقليمية وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، خاصة وأن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية.

وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المملكةَ العربية السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري علي ناصر علي جار الله، وابنه عبدالهادي، وسلامتهما الجسدية والصحية، وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما.

ودعت اللجنة وبشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين.