بعد فيديو “مناهل العتيبي”.. فتيات “السعودية العظمى” يُطالبن بارتداء البناطيل في الجامعات: “سئمنا الكبت”!

يبدو أن خروج الفتاة السعودية مناهل العتيبي بملابس “متحررة” في شوارع الرياض، لإثبات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان “صادقاً” حينما قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)، قد شجّع فتيات سعوديات أخريات للمطالبة بارتداء الملابس المتحررة في جامعات المملكة التي ترتدي نساؤها النقاب والعباءات.

وفي هذا السياق، تصدّر هاشتاغ (#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات) قائمة الترند في السعودية.

وطالبت مغردّات سعوديات عبر الهاشتاغ، بالحرية في ارتداء ملابسهنّ، والخروج من منازلهنّ في اي وقت.

وبرزت في بعض التغريدات مطالبات بإلغاء ضابطات الامن داخل الجامعات السعودية.

المفروض ١- نخرج وقت مانبي خلاص ٢- ملابسنا على كيفنا ٣- الامن يشيلونهم خلاص #نطالب_بالبناطيل_فالجامعات — clarity (@iii___1I) August 20, 2019

منجد خلاص تعبنا من التحكم بلبسنا كيف حنتعلم نكون مستقلات ونعبر عن آراءنا وننمي تفكيرنا الناقد ونواجه العالم إذا حتى قرار لبس اللي يريحنا مو لنا؟؟!@taibahu@TaibahUCare #نطالب_بالبناطيل_فالجامعات — Nun (@INEEDTOBREATH3) August 20, 2019

#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات بالذات جامعه ام القرى مو معقول للحين ضابطات الامن يمنعون البنات يدخلون بس عشان تنورتها !! — لوجي (@XLOOJI) August 19, 2019

#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات هذا زماننا يابنات وحقوقنا وحياتنا بدت ترجع بعد الكبت في عصر الصحوة لازم نحرص انو ناخذ كل حقوقنا كاممللة وما نسكت حتى عن ابسط الاشياء. اي حق لازم يرجع لصاحبه وحقنا في حرية اختيار الملابس لازم يكون عائد لنا — 🍿 (@11ROUYA) August 20, 2019

#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات

انتم تدرون امن جامعة نوره وش يسوون؟ لو جيتي ببنطلون ماتدخلين حتى لو كان عندك اختبار مهم او محاضره! هذي مصخره ومهزله لازم تنشال — superwoman (@dlm2d) August 20, 2019

#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات ياليت يكون تعميم على كل الجامعات و الله التنورة تتعب و تضايق و لا نقدر نجلس زين بسببها و مو مريحة و خصوصًا بالشتاء تتجمد رجليني💔 — ِ (@imRazan_) August 20, 2019

#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات

مو نزل قرار قبل فترة بحرّية اللبس في الجامعات ؟ ليش محد مطبّقه ؟ — Bi (@Un_stable6) August 20, 2019

وظهرت الفتاة السعودية مناهل العتيبي في مقطع مصوّر نشرته على “تويتر” وهي تتجول بملابسها “المتحررة” في الرياض، وقالت إنها تنقّلت في شوارع وحارات العاصمة ولم يعترض على ما تقوم به أي دورية أمنية أو أي شخص.حسب قولها

أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوراع الرياض شارع شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي إكتشفت إن النظام فعلاً تعمم وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير pic.twitter.com/3G3MLPnsPU — مناهل العتيبي ولية أمر نفسها . (@1994_thefreedom) August 19, 2019

لكنّ مغرّدين قابلوا ما قامت به الفتاة “العتيبي”، بوابلٍ من التعليقات الرافضة للتصرّف، ملقين باللوم على ولي العهد السعودي الذي غيّب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقابل اعطاء كامل الحرية لهيئة الترفيه التي حلّت مكانها لإقامة حفلات ونشاطات يرى فيها كثيرون أنها تتجه بالمملكة نحو العلمانية والتحرر.

وتشهد السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه.

وفي ظل ما تشهده المملكة، انتشر هاشتاغ #اسقاط_العبايه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا.

ومؤخراً، أصدرت السلطات السعودية ما أسمتها “إصلاحات”، تضمنت السماح للمرأة بالسفر من دون موافقة “ولي الأمر”، كما كان معمولا به، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ومنذ تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، أصدرت سلسلة قرارات متعلقة بالمرأة، بينها السماح لهن بالقيادة، وبحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، والانضمام الى الشرطة، والتقدم عبر الانترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.

وسُمح للمرأة بتولي وظائف كانت في السابق حكرا على الرجال.

