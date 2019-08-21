بعد فيديو “مناهل العتيبي”.. فتيات “السعودية العظمى” يُطالبن بارتداء البناطيل في الجامعات: “سئمنا الكبت”!
يبدو أن خروج الفتاة السعودية مناهل العتيبي بملابس “متحررة” في شوارع الرياض، لإثبات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان “صادقاً” حينما قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)، قد شجّع فتيات سعوديات أخريات للمطالبة بارتداء الملابس المتحررة في جامعات المملكة التي ترتدي نساؤها النقاب والعباءات.
وفي هذا السياق، تصدّر هاشتاغ (#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات) قائمة الترند في السعودية.
وطالبت مغردّات سعوديات عبر الهاشتاغ، بالحرية في ارتداء ملابسهنّ، والخروج من منازلهنّ في اي وقت.
وبرزت في بعض التغريدات مطالبات بإلغاء ضابطات الامن داخل الجامعات السعودية.
وظهرت الفتاة السعودية مناهل العتيبي في مقطع مصوّر نشرته على “تويتر” وهي تتجول بملابسها “المتحررة” في الرياض، وقالت إنها تنقّلت في شوارع وحارات العاصمة ولم يعترض على ما تقوم به أي دورية أمنية أو أي شخص.حسب قولها
لكنّ مغرّدين قابلوا ما قامت به الفتاة “العتيبي”، بوابلٍ من التعليقات الرافضة للتصرّف، ملقين باللوم على ولي العهد السعودي الذي غيّب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقابل اعطاء كامل الحرية لهيئة الترفيه التي حلّت مكانها لإقامة حفلات ونشاطات يرى فيها كثيرون أنها تتجه بالمملكة نحو العلمانية والتحرر.
وتشهد السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه.
وفي ظل ما تشهده المملكة، انتشر هاشتاغ #اسقاط_العبايه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا.
ومؤخراً، أصدرت السلطات السعودية ما أسمتها “إصلاحات”، تضمنت السماح للمرأة بالسفر من دون موافقة “ولي الأمر”، كما كان معمولا به، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ومنذ تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، أصدرت سلسلة قرارات متعلقة بالمرأة، بينها السماح لهن بالقيادة، وبحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، والانضمام الى الشرطة، والتقدم عبر الانترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.
وسُمح للمرأة بتولي وظائف كانت في السابق حكرا على الرجال.