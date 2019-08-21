الإمارات تطالب هادي بسداد فاتورة بـ” 38″ ألف دولار تكاليف إيجار موقف طائرته الخاصة بمطار أبو ظبي في زيارته الأخيرة

أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن حكومة الإمارات تطالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بسداد فاتورة بقيمة 38 ألف دولار هي تكاليف إيجار موقف طائرته الخاصة بمطار أبوظبي خلال زيارته الأخيرة.

الإعلامي اليمني المعروف ومراسل “الجزيرة” سمير النمري، نقل هذه المصادر قولها إن الإمارات أرسلت فاتورة تطالب فيها الحكومة الشرعية بدفع مبلغ 38 ألف دولار.

مصادر اعلامية يمنية: الامارات ارسلت فاتورة تطالب فيها الحكومة الشرعية بدفع مبلغ 38 ألف دولار تكاليف إيجار موقف الطائرة الخاصة برئيس الحكومة اليمنية في مطار أبو ظبي خلال زيارته الرسمية لأبوظبي. — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) August 21, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر أن هذه الفاتورة عبارة عن قيمة تكاليف إيجار موقف الطائرة الخاصة برئيس الحكومة اليمنية في مطار أبو ظبي خلال زيارته الرسمية للإمارات.

وأثار الخبر جدلا واسعا بين النشطاء، وعلقت إحدى النشطاء من سلطنة عمان:”والشجر والحجر باليمن الي سرقوه من بيدفع حقه”

والشجر والحجر باليمن الي سرقوه من بيدفع حقه — 🇴🇲عمانية الهوية🇴🇲 (@oman1978787) August 21, 2019

وكتب آخر ساخرا:”عادها با تطالب بحق الغداء والصبوح وعادها با تطالبه بالبغشيش هههه”

عادها با تطالب بحق الغداء والصبوح وعادها با تطالبه بالبغشيش ههههههههههه — Abdul rahman (@Abdulali2020) August 21, 2019

ودون ثالث:”لما يزعلوا يرجعوا يبحثوا عن الفواتير هههه”

لما يزعلوا يرجعوا يبحثوا عن الفواتير هههههههه — سيف ودرع (@sword_a_shield) August 21, 2019

يشار إلى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كان قد زار الإمارات في يونيو الماضي، وسط حالة توتر في العلاقات بين حكومته وأبوظبي.

وقالت وكالة “سبأ” اليمنية حينها أن الرئيس اليمني التقى في مدينة مكة في السعودية وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبحث معه “السير بثبات نحو تحقيق أهداف عاصفة الحزم (الاسم الذي يطلق على عملية التحالف في اليمن) وإعادة الأمل في التحالف”.

وفي أعقاب اللقاء توجه هادي إلى أبوظبي في زيارة رسمية بحث فيها “التطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير باقي المناطق اليمنية”.

وقرار زيارة أبوظبي جاء بعد مشاورات أجراها هادي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وتشهد العلاقات بين حكومة هادي والامارات توترا منذ أشهر.