استمرّ زواجهما عامين .. وفاة الزوجة الأولى للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال أول من حصلت على لقب ملكة الأردن

توفيت الأميرة دينا عبد الحميد، الزوجة الأولى للعاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، وهي والدة الأميرة عالية بنت الحسين.

وسيشيع جثمان الأميرة دينا بعد صلاة ظهر الاربعاء في مسجد الحرس الملكي إلى المقابر الملكية في مراسم خاصة .

والأميرة دينا هي أول من حصلت على لقب ملكة الأردن سابقاً بصفتها الزوجة الأولى للملك الراحل الحسين بن طلال.

ونعى الديوان الملكي في الأردن بمزيدٍ من الحزن والتأثر الأميرة دينا عبدالحميد.

وقبل زواجها بعامين عملت الأميرة الراحلة محاضرة في جامعة القاهرة تدرّس مادة الشعر والأدب الإنجليزي، حيث التقاها الملك الراحل الحسين بن طلال في لندن يوم كان على مقاعد الدراسة يتلقى تحصيله العلمي وعرض عليها الزواج فوافقت.

وتم زواجهما في التاسع عشر من نيسان عام 1955م، ورزقا بمولودهما البكر الأميرة عالية في الثالث عشر من شباط عام 1956م، وقد تم الانفصال بينهما في العاشر من أيار عام 1957م.