زايد بن سلطان كان يأخذ تأشيرة سفره من سلطان عمان
زايد بن سلطان كان يأخذ تأشيرة سفره من سلطان عمان
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مغرّد قطري شهير ينشر وثيقة تاريخية تُثبت أن زايد بن سلطان ما كان يتحرّك إلا بإذن سلطان عمان .. واليوم يُشيطنونها!

كتب وطن
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نشر مغرّد قطري شهير بموقع “تويتر” وثيقة تاريخية تثبت بما لا يدع مجالاً للشكّ أن زايد بن سلطان أول رئيس للإمارات، ما كان يتحرك إلا بإذنٍ من .

المغردّ القطري “” –الناشط والمؤثر بموقع تويتر- نشر صورةً عن الوثيقة التاريخية، وعلّق بالقول: “زايد بن سلطان كان يأخذ تأشيرة سفر خروجه من سلطان عمان”.

واعتبر “بوغانم” أنّ ذلك يعني أنّ زايد بن سلطان والعامل نفس الشيء.

وأكمل مستنكراً: “الآن أبناء زايد يتآمرون على عمان  ويشيطنونها، ويسرقون تراثها وفنّها وينسبون تاريخها لهم..؟؟”.

ونشر المغرّد العُماني المعروف عباس المسكري ذات الوثيقة عبر حسابه في “تويتر” .

وتتصاعد الهجمة الشرسة على سلطنة عمان في الآونة الأخيرة، يتقدّمها مغرّدون مأجورون للإمارات على رأسهم المرتزق الأردني وغيره، إضافةً الى مساعي المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي لضرب موسم السياحة في السلطنة، عبر نشر إشاعات لثني الخليجيين عن التوجه اليها.

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