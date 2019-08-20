شقيق أمير قطر يوجه رسالة إلى دول الحصار: هكذا سنلجم خصومنا

وجّه الأمير خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، رسالة شديدة اللهجة إلى دول الحصار، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، دون أن يذكر أسماءها.

وقال “بن حمد”، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “لم نقم بشيء خارق سوى أننا استثمرنا بفضل الله ثم بقيادة سمو الأمير، ثرواتنا في تطوير بلادنا وإسعاد شعبنا.. عكس ما فعله غيرنا عندما وضع ثروات شعبه في جيبه”.

لم نقم بشيء خارق سوى اننا استثمرنا بفضل الله ثم بقيادة سمو الأمير، ثرواتنا في تطوير بلادنا وإسعاد شعبنا..عكس ما فعله غيرنا عندما وضع ثروات شعبه في جيبه. — خليفة بن حمد (@KHK) August 18, 2019

واضاف بن حمد في تغريدة ثانية أطلعت عليها “وطن”، “بالقانون ننتصر ونلجم خصومنا”.

بالقانون ننتصر ونلجم خصومنا. — خليفة بن حمد (@KHK) August 19, 2019

وتشهد منطقة الخليج أزمة غير مسبوقة، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.