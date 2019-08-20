“شاهد” فتاة سعودية تخلع العباءة وتتجول بملابس “فاضحة” في شوارع الرياض وتقول ولي العهد “سمح لي”!

لكي تثبت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان “صادقاً” حينما قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)، خرجت فتاة سعودية بملابس “متحررة” تتجول في شوارع العاصمة الرياض، في مشهد غير مألوف في بلد ترتدي فيه النساء النقاب والعباءات.

وقالت الفتاة “مناهل العتيبي” في تعليقٍ أرفقته بفيديو لها وهي تتجول بملابسها “المتحررة” في الشارع، إنها تنقّلت في شوارع وحارات الرياض ولم يعترض على ما تقوم به أي دورية أمنية أو أي شخص.حسب قولها

أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوراع الرياض شارع شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي إكتشفت إن النظام فعلاً تعمم وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير pic.twitter.com/3G3MLPnsPU — مناهل العتيبي ولية أمر نفسها . (@1994_thefreedom) August 19, 2019

وأضافت: “أقصى طموحاتي كانت إني أكون مواطنة من الدرجة الاولى والحين اقدر اقولكم بكل سعادة وأتباهى اغلب طموحاتي تحققت! قيادة وقدت ولاية وسقطت وبدون عبايه طلعت”.

أقصى طموحاتي كانت إني أكون مواطنة من الدرجة الاولى والحين اقدر اقولكم بكل سعادة وأتباهى اغلب طموحاتي تحققت! قيادة وقدت ولاية وسقطت وبدون عبايه طلعت. — مناهل العتيبي ولية أمر نفسها . (@1994_thefreedom) August 19, 2019

لكنّ مغرّدين قابلوا ما قامت به الفتاة “العتيبي”، بوابلٍ من التعليقات الرافضة للتصرّف، ملقين باللوم على ولي العهد السعودي الذي غيّب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقابل اعطاء كامل الحرية لهيئة الترفيه التي حلّت مكانها لإقامة حفلات ونشاطات يرى فيها كثيرون أنها تتجه بالمملكة نحو العلمانية والتحرر.

عيب لمن الاجنبيه تحترم ثقافه البلد و تلبس عبايه بدون طرحه وبنت البلد ماتحترم ثقافه اهلها وناسها انا غير محجبه و لكن من غير اللائق اني اطلق بهالمنظر عشان احس بحريتي واضايق ناس في حالها يزعجها منظري بهالشكل في بلد محافظ و لنا في بنات الامارات قدوه الاكثر انفتاح بس محترمات ثقافتهم — ﮼قهوه 🇸🇦⛺️ (@qahwah00) August 19, 2019

خبث التواصل الاجتماعي لتدمير المراه العربيه وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه فهم مخططين لكل شي عشان تدمير السعوديه وتجريدها من الاخلاق ب اسلوب التحضر و التطور — شـَٰرْعْ آلـٰٰقبٓـاَئِـلٰٰٓ (@ZAw3tWdxGRyKTJB) August 20, 2019

بكل راحه وطمأنينه وقناعه تااامه ما راح اخلع حجابي عشان اثبت للناس اني حره وقويه وعندي شخصيه مستقله لاني واثقه بنفسي جدا وما احتاج ابرر او اثبت اي شي — شويشه (@Sh98809) August 19, 2019

الحجاب حرية شخصية اكيد وأي حرية بتمليكها بتكون أساسها البيئة اللي اتربيتي فيها، و إنتي تربية بيئة محافظة مستورة و عبائتك مش مجرد حاجة بتتلبس إنما إحترامك في ردائك بيكون لدينك و لعائلتك و قبيلتك و جيرانك اللي أكيد معظمهم مش حايغيروا سترهم وعبائاتهم لمجرد إن ولي الأمر سمح لك و لهم — 𝒲𝒶𝒻𝒶𝒶 𝓀𝒽𝒶𝒻𝒶ℊ𝒶 (@wafaa_ak) August 19, 2019

وماشاء الله امداكي تدورين وعلى قولتك تشطبين الرياض شارع شارع وحارة حارة بس باقي لك زنقة زنقة !!

وليش طيب حارتكم فاضية ما فيها أحد !؟

صوري في شارع عام او ادخلي مول وورينا شجاعتك وتعامل الناس و الدوريات والمرور معك !!

جعل اللي سويتيه يكون أكبر إنجاز في حياتك من جد قمة التفاهه ! — د.هند محمد عبدالرحمن السديري🇸🇦 (@hanooda1969) August 19, 2019

لو كان عندك رجال يشمك صح كان تادبتي بس تربيتك واضح فيها خلل كبير > عادي المشكلة لا حجاب ولا لبس المشكلة اخلاق ما فيه وتربية صفر ، صرنا نشوف هالاشكال كثير للاسف لذا انتبهوا ع نسائكم وبناتكم صح ربوهم صح — غادة بنت تركي MBS (@EGaaadaah) August 19, 2019

فاهمه الحرية والإنفتاح غلط طال عمرك — نيّر. (@1Nayyeri) August 19, 2019

وتشهد السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه.

وفي ظل ما تشهده المملكة، انتشر هاشتاغ #اسقاط_العبايه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا.

ومؤخراً، أصدرت السلطات السعودية ما أسمتها “إصلاحات”، تضمنت السماح للمرأة بالسفر من دون موافقة “ولي الأمر”، كما كان معمولا به، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ومنذ تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، أصدرت سلسلة قرارات متعلقة بالمرأة، بينها السماح لهن بالقيادة، وبحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، والانضمام الى الشرطة، والتقدم عبر الانترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.

وسُمح للمرأة بتولي وظائف كانت في السابق حكرا على الرجال.