“شاهد” رسالة نادرة بخط صدام حسين نشرتها ابنته رغد عن أسير أمر الرئيس بتلبية كل طلباته.. من هو؟

نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة نادرة قالت إنها تعود لولدها كتبها بخط يده يوصي فيها بحسن معاملة أسير هام.

“رغد” وفي تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، كشفت عن رسالة أبيها التي كتبها بخط يده بتاريخ 24 ديسمبر عام 1982، تحمل أوامر موجهة إلى أجهزة الأمن حينها بحسن معاملة وزير النفط الإيراني الذي تم أسره في الحرب التي اندلعت بين البلدين في الثمانينيات.

" يعامل وزير النفط الايراني الأسير لدينا معاملة جيدة

و تلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته

ولا يجوز التحقيق المستمر معه … يتم إيقاف ذلك

و ترفع لي مذكرة كل شهر عنه …

و اعلامي " #صدام_حسين ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٢ pic.twitter.com/KCvCNsuVbQ — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 20, 2019

وورد بنص الرسالة:”يعامل وزير النفط الإيراني الأسير لدينا معاملة جيدة، وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته، ولا يجوز التحقيق المستمر معه، يتم إيقاف ذلك وترفع لي مذكرة كل شهر عنه… وإعلامي… صدام حسين”.

وصادف الثامن من الشهر الجاري، الذكرى 31 لإعلان إيقاف الحرب بين البلدين في عام 1988، بعد ثمانية سنوات من اندلاعها مطلع الثمانينيات.

وحسب المواقع الإعلامية الإيرانية، منها دار الولاية للثقافة والإعلام، تسلمت إيران جثمان وزير النفط محمد جواد تندكويان، من العراق، في تاريخ 19 ديسمبر عام 1991 ودفن بعد تعرضه للتعذيب.

وكانت قوات النظام العراقي السابق، قد أسرت الوزير الإيراني، بعد 40 يوما من تسلمه منصب وزارة النفط، عندما كان يقوم بجولة على المنشآت النفطية في جنوب إيران حيث وقعت عدد من المناطق الجنوبية تحت سيطرة القوات العراقية حينها.