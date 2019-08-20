“شاهد” المرتزق “علاونة” يتمادى في غَيّهِ: “الإباضية قلة مُنحطّة.. أتباعها خوارج وعاهرات وعبيد”!

كما أكّد مؤثرون عُمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، فإنّ الهجمة الشرسة على سلطنة عمان والإساءة لرموزها آخذة في التصاعد.

فَمِن المرتزق الأردني يوسف علاونة الذي تطاول على السلطان قابوس ومفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي، مروراً بالمغرّد الإماراتي القذر حمد المزروعي الذي يسعى لضرب موسم السياحة في صلالة بنشر إشاعات مغرضة ضدّها، وغيرهم الكثير من المغردين والحسابات التي تقف خلفها جهاتٌ إماراتية وسعودية، نشاهد يوماً بعد آخر تغريداتٍ وفيديوهات مسيئة للسلطنة، وكأن الأمر يتمّ بإيعاز وتعليمات عليا؛ بدليل عدم ارتداعهم وتوقفهم عن ما يقومون به.

ورصدت “وطن” إساءةً جديدةً وتطاولاً على المذهب الإباضي في سلطنة عمان إلى جنب عدد آخر من المذاهب الإسلامية، من قِبَل المرتزق “علاونة”، في فيديو جديد نشره على موقع يوتيوب.

ووصف المرتزق “علاونة” تلك المذاهب بأنها أقليات “منحطّة” تقف ضد “بلد العروبة والسنة” المملكة العربية السعودية.

وعن الإباضية في سلطنة عمان، قال المرتزق “علاونة” إنهم “الخوارج المُعلنين”.

كما تهجم بألفاظٍ نابية على جماعة الإخوان المسلمين وأتباع المذاهب الاسلامية الأخرى ووصفهم بـ”العاهرات الفاجرات وعبيد الأعاجم”، لانهم “يقفون ضد السعودية في هذه الحرب”.

واعتبر مغرّدون ونشطاء عُمانيون أن من يعتقد بأن تغريدات “المزروعي وعلاونة” ومن سبقهم بالاساءات تصرفات فردية تحسب على كاتبها، “واهم”.