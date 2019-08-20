“شاهد” إم بي سي تؤكد مقولة النقيدان “الشعب السعودي يسهل استحماره”.. هذا ما فعله مراسلها بالرياض وأثار سخرية واسعة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة سخرية واسعة من قناة “إم بي سي” السعودية، التي استعانت بمراسلها في شوارع الرياض لتغطية حادث الاعتداء على مواطنين سعوديين بإسطنبول في تركيا.

وفي فقرة إخبارية على “إم بي سي” التي تدار من داخل الديوان الملكي بمعرفة تركي آل الشيخ، نقل المذيع خبر تحذير السفارة السعودية بتركيا السعوديين من التواجد بمنطقة ششني في إسطنبول بعد الاعتداء على مواطنين سعوديين هناك.

وما أثار السخرية من القناة هو انتقال المذيع لمراسل “إم بي سي” في الرياض خلف الخلف لتغطية الحادث في إسطنبول، حيث لا علاقة لهذا بذاك.

وسخر أحد النشطاء من القناة السعودية باستذكار مقولة الكاتب السعودي منصور النقيدان بأن “الشعب السعودي يسهل استحماره”.

طبيعي جدا عزيزي

فالشعب السعودي يسهل استحماره — Pro Qatar (@PRO_QTR) August 19, 2019

وكتب آخر:”فعلا مسخرة الإعلام السعودي طيب وين الصور أو فيديو كاميرات المراقبة المنتشرة في كل مكان! أسماء المعتدى عليهم؟ صورهم بعد الإعتداء؟ إلخ..

ناهيك عن المسخرة والتياسة في نقل الخبر وكأن المشاهد بهيمة لا يفكر!”

فعلا مسخرة الإعلام السعودي!

طيب وين الصور أو فيديو كاميرات المراقبة المنتشرة في كل مكان! أسماء المعتدى عليهم؟ صورهم بعد الإعتداء؟ إلخ..

ناهيك عن المسخرة والتياسة في نقل الخبر وكأن المشاهد بهيمة لا يفكر! — Abdullah Saeed (@Ahaiss1) August 19, 2019

فيما كذب آخرون بيان السفارة السعودية بتركيا وقال ناشط:”أنا في شيشني الكلام تبعكم مش صحيح منطقة هادية وجميلة لكنكم تريدون إفسادها بإعلامكم ال……. لن تستطيعو التأثير على تركيا الحب والود”

أنا في شيشني

الكلام تبعكم مش صحيح

منطقة هادية وجميلة

لكنكم تريدون إفسادها بإعلامكم ال…….

لن تستطيعو التأثير على تركيا الحب والود — Abumaryam (@abumaryam_99) August 19, 2019

ودون آخر ساخرا:”المراسل قاعد يقول نفس الكلام بس يغير الطريقة، وماشاء الله عطاني معلومه جديده ان شيشلي هي في اسطنبول”

المراسل قاعد يقول نفس الكلام بس يغير الطريقة 😂 وماشاء الله عطاني معلومه جديده ان شيشلي هي في اسطنبول 😂💔 — عبدالله القحطـاني 🇶🇦 (@Abdullaqat93) August 19, 2019

يشار إلى أنه قبل يومين طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا المواطنين السعوديين في مدينة إسطنبول بأخذ “الحيطة والحذر”، معلنة عن تعرض مواطنين سعوديين لاعتداء مسلح وإصابة أحدهما بطلق ناري.

وقالت السفارة السعودية في أنقرة، في بيان، إن “مواطنين تعرضا أثناء تواجدهما في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية”.

وأضاف البيان: “تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس”، ودعا البيان المواطنين السعوديين بالاتصال بالسفارة أو القنصلية عند الحاجة للمساعدة.