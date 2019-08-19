لم تكتف بسرقة تاريخ عُمان.. “شاهد” الإمارات تستعين بعرض عسكري قطري على أنه لجنود “الإمارات البواسل”

كشف ناشطون بمواقع التواصل عن فضيحة جديدة لـ”عيال زايد” تمثلت في استعانة أغنية إماراتية أنتجت خصيصا للإشادة بالجيش الإماراتي، بصورة لعرض عسكري قطري باليوم الوطني على أنه لجنود الإمارات ما تسبب في سخرية واسعة.

أغنية “ياعيال زايد” للشاعر هزاع بن سمرة القحطاني وأداء المنشد علي بومقيريعه والتي تعود لعام 2015، لفت النشطاء إلى أنها صورة البوستر الخاصة بها مأخوذة من عرض عسكري للجيش القطري، ووضعت على أنها لجنود إماراتيين.

وأثارت الصورة سخرية واسعة بين النشطاء، الذين أكدوا أن السرقة ليست بجديدة على عيال زايد سارقي التاريخ والأصل ومزوري الحقائق كما زوروا الخرائط من قبل لتظهر محافظة مسندم العمانية ضمن أرض الإمارات.

هم سارقين تاريخ

وسارقين بلاد

وسارقين اصل

بتجي على صورة — One (@befarealways) August 19, 2019

بعد ١٠ سنين بيتغير الاسم #سراقين



محمد زايد #ال_ثاني 😅😅😅😅 كل شي قطري يسرقونه — العريق (@al3_req) August 19, 2019

عندهم فرقة ام علاية — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) August 19, 2019

وليست هذه المرة الاولى التي تقوم بها الإمارات بمثل هذه السرقة، وسبقها سرقات أخرى من تاريخ وحضارة سلطنة عمان المتجذرة عبر التاريخ، فقد سبق وان نسبت لنفسها قبل أشهر “فن العازي” ودأبت على تسجيله باسمها في “اليونسكو”.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، قد تداولوا صورةً مأخوذةً من إحدى كتب المنهاج الإماراتيّ، ادعت أن حضارة “مجان” إماراتية، وليست عُمانية!.

كما تداول ناشطون بمواقع التواصل قبل فترة صورا لعدد من الأشجار الضخمة (مقتلعة ومحملة بشكل منظم على سيارات الشحن)، قالوا إنها أشجار “دم الأخوين” النادرة التي لا توجد إلا في اليمن فقط وتحديدا بجزيرة سقطري التي تخضع لسيطرة شبه كاملة من قوات الإمارات باليمن.

واتهم النشطاء الإمارات وقاداتها بسرقة هذه الأشجار ونقلها للإمارات، ما اعتبروه تعدي على السيادة اليمنية وتشويه للطبيعة والتاريخ.