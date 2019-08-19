“شاهد” هكذا استغلت رانيا يوسف إعلان إليسا اعتزالها الفن لركوب “التريند” بصور فاضحة أثارت جدلا واسعا

وجهت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف رسالة إلى الفنانة إليسا بعد إعلانها اعتزال الفن.

ونشرت رانيا في حسابها على “تويتر” بحسب ما رصدته (وطن) صورة لـ إليسا وأخرى لها وكتبت: “من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا أعلم انكي تواجهين محنه كبيرة ولكن خليكي واثقه أن جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك”

من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنه كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك , قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا،

غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء

عليه#كلنا_اليسا pic.twitter.com/Bs2NhS7z5o — رانيا يوسف (@RaniahYousief) August 19, 2019

وأضافت:”قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك وإحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء عليه”.

وقوبلت تغريدة رانيا يوسف بهجوم وسخرية لاذعين من متابعيها الذين تسائلوا عن علاقة صورتها بدعم إليسا، متهمين إياها بأنها تريد الشهرة بأي وسيلة والظهور في المواضيع الرائجة بمواقع التواصل.

ايه علاقة صورتك بالموضوع 😂😂😂 — P A S S A N T🌀 (@passant_nazeem) August 19, 2019

ايه علاقة صورتك بالموضوع اصلا 😂😂ملهاش اى لازمه 😂😂 — farag atef (@faragatef16) August 19, 2019

وسخر منها أحد النشطاء بقوله:”انتي راشقه في أي حاجه هي الشهره بالعافيه”

انتي راشقه في أي حاجه هي الشهره بالعافيه — المستر. الأهلى نبض الحياه (@mELXfm8wOdFjS8F) August 19, 2019

وكتبت ناشطة أخرى:”طب هو انتي لازم تنزلي صورة ليكي وانتي بتبعتلها المسج”

طب هو انتي لازم تنزلي صورة ليكي وانتي بتبعتلها المسج !!!!!! — Nesreen Ali (@Nesreen28123128) August 19, 2019

وكانت الفنانة إليسا قالت إن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريباً هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية.

وقالت إليسا، عبر حسابها على «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.

وأضافت: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، وختمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».