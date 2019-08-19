“شاهد” هكذا استغلت رانيا يوسف إعلان إليسا اعتزالها الفن لركوب “التريند” بصور فاضحة أثارت جدلا واسعا

وجهت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف رسالة إلى الفنانة إليسا بعد إعلانها اعتزال الفن.
ونشرت رانيا في حسابها على “تويتر” بحسب ما رصدته (وطن) صورة لـ إليسا وأخرى لها وكتبت: “من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا أعلم انكي تواجهين محنه كبيرة ولكن خليكي واثقه أن جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك”
وأضافت:”قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك وإحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء عليه”.
وقوبلت تغريدة رانيا يوسف بهجوم وسخرية لاذعين من متابعيها الذين تسائلوا عن علاقة صورتها بدعم إليسا، متهمين إياها بأنها تريد الشهرة بأي وسيلة والظهور في المواضيع الرائجة بمواقع التواصل.
وسخر منها أحد النشطاء بقوله:”انتي راشقه في أي حاجه هي الشهره بالعافيه”
وكتبت ناشطة أخرى:”طب هو انتي لازم تنزلي صورة ليكي وانتي بتبعتلها المسج”
وكانت الفنانة إليسا قالت إن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريباً هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية.
وقالت إليسا، عبر حسابها على «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.
وأضافت: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، وختمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».